До следующих Олимпийских игр в Париже осталось чуть больше двух лет, но уже сейчас об участии в них мечтает 15-летняя полька Юлия Новак. Многие эксперты пророчат ей большое будущее и называют надеждой Польши на олимпийскую медаль. Её историю рассказывает портал Onet Sport.
15-летняя полька хочет покорить мир. "Масштаб её таланта невероятен"
Год назад на Олимпийских играх в Токио 17-летняя испанская тхэквондистка Адриана Сересо завоевала серебро. Столько же будет польке Юлии Новак во время Олимпиады-2024.
"Масштаб таланта Юлии невероятен. К тому же всё это подкрепляется удивительным желанием работать. Она очень неуступчивая девушка с огромной волей к победе. Она знает, чего хочет и к чему стремится. Имеет чётко определённые цели", - говорит тренер спортсменки Анджей Бартосевич.
В активе Юлии более 50 юниорских медалей, которые она завоевала не только в Польше, но и на международных соревнованиях. 2021 год она завершила на первом месте в мировом рейтинге юниорок в двух весовых категориях - до 47 и 51 кг. Среди самых важных побед Юлии - два титула чемпионки Европы, которые она завоевала в 2020 и 2021 годах.
"Ей нет равных в Европе. Недавно мы были на сборах в Мадриде, в академии, где тренируется Адриана Сересо. В моих глазах Юлия выделялась среди местных юниорок. У неё было три спарринга. Два с испанками и один с американкой. Она уверенно победила в каждом", - цитирует тренера спортсменки Onet Sport.
Бартосевич вместе с родителями Юлии создал для неё программу развития. Несмотря на то, что ей всего 15 лет, у неё уже есть специализированное и профессиональное обслуживание. Как это часто бывает, в основном финансовые затраты ложатся на плечи родителей девушки, при небольшой помощи её родного города Познани и Министерства спорта и туризма.
Был даже создан проект под названием "С Юлией Новак за олимпийскими медалями". Это долгосрочный план развития молодой спортсменки, который ставит перед собой амбициозные задачи - выступление в Париже (2024) и четырёх последующих Олимпийских играх, завоевание минимум двух олимпийских медалей и титул лучшей тхэквондистки в истории Польши.
Отец Юлии Павел Новак не скрывает, что все видят в ней надежду, но отдают себе отчёт, что это пока всего лишь 15-летний ребёнок.
"Если спортсмена ведут с умом, не подвергают его сразу специальной подготовке и не слишком эксплуатируют в младших возрастных категориях, то это потом хорошо скажется на взрослой карьере. Вот так и ведут Юлию. Тем не менее вы должны инвестировать в такого спортсмена уже сейчас. Для того, чтобы карьера была успешной, вам уже сейчас необходимо вкладывать много денег в обучение ребёнка. Тем более что у Юлии есть шансы выступить на Олимпиаде в Париже", - говорит отец спортсменки.
Родители Юлии ежегодно тратят на её спортивное развитие несколько тысяч евро. "Я говорю только о сборах и поездках на соревнования. Кроме того, мы платим тренерам, потому что вокруг Юлии целая команда людей - у неё есть тренер по тхэквондо, тренер по моторике и стабилизации, а также физиотерапевт.
"Мы стараемся обеспечить нашей дочери условия, которые позволят ей реализовать свой талант и потенциал. Не буду скрывать, что пригодилась бы дополнительная финансовая поддержка. Многое от этого зависит. Тренеры говорят, что если на этом этапе всё пойдёт как нужно, то Юлия может действительно скоро выстрелить", - говорит Павел Новак, который и сам занимался тхэквондо.
В 1998 году он стал первым поляком, который поднялся на пьедестал чемпионата Европы. Он также участвовал в квалификации к Олимпийским играм в Сиднее (2000), но не сумел её преодолеть. На этом спортивные успехи семьи Новак не заканчиваются - отец Павла Новака Гжегож Новак был известным тренером по метанию молота, который воспитал немало выдающихся спортсменов. Немного с ним занималась и сегодняшняя "королева в метании молота" Анита Влодарчик.
Если Павел Новак не пошёл по стопам отца и не влюбился в лёгкую атлетику, то его дочь выбрала тот же вид спорта, что и он. Павел уверяет, что он не навязывал Юлии тхэквондо и всё произошло само собой.
"Какое-то время она занималась плаванием, а тхэквондо было лишь вспомогательным видом спорта. Со временем ситуация изменилась. Ей было 7 лет, когда она поехала на свой первый зарубежный турнир. Тренер взял её с собой из любопытства, а она там победила. После этого она сказала, что больше не хочет плавать", - цитирует Павла Новака Onet Sport.
"Тхэквондо - это любовь с первого взгляда. Это образ жизни в некотором роде. Я должна признаться, что совмещать профессиональные занятия по тхэквондо с обучением в школе сложно, но я стараюсь это делать и пока у меня это получается", - говорит 15-летняя Юлия.
Интересно, что нынешний тренер девушки изначально отговаривал её от тхэквондо и предлагал пойти на волейбол - ему казалось, что там у неё были бы большие перспективы. У тренера с Юлией даже был разговор на эту тему, но она резко ответила, что для неё тхэквондо - это всё.
"Мы имеем дело с выдающейся спортсменкой не национального, а мирового уровня", - говорит Бартосевич.
Сама Юлия не скрывает, что её главная мечта - золото Олимпийских игр. Девушка сосредоточена на этой задаче, но не забывает и о делах, не связанных со спортом. Во всех школах, в которых Юлия училась, она была отличницей. Сейчас талантливая спортсменка адаптируется в новом учебном заведении.
Летние Олимпийские игры в Париже планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. Времени ещё достаточно, но вы уже сейчас знаете, за кем следить в соревнованиях по тхэквондо.
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