15-летняя полька хочет покорить мир. "Масштаб её таланта невероятен"

"Какое-то время она занималась плаванием, а тхэквондо было лишь вспомогательным видом спорта. Со временем ситуация изменилась. Ей было 7 лет, когда она поехала на свой первый зарубежный турнир. Тренер взял её с собой из любопытства, а она там победила. После этого она сказала, что больше не хочет плавать", - цитирует Павла Новака Onet Sport.

"Тхэквондо - это любовь с первого взгляда. Это образ жизни в некотором роде. Я должна признаться, что совмещать профессиональные занятия по тхэквондо с обучением в школе сложно, но я стараюсь это делать и пока у меня это получается", - говорит 15-летняя Юлия.

Интересно, что нынешний тренер девушки изначально отговаривал её от тхэквондо и предлагал пойти на волейбол - ему казалось, что там у неё были бы большие перспективы. У тренера с Юлией даже был разговор на эту тему, но она резко ответила, что для неё тхэквондо - это всё.

"Мы имеем дело с выдающейся спортсменкой не национального, а мирового уровня", - говорит Бартосевич.

Сама Юлия не скрывает, что её главная мечта - золото Олимпийских игр. Девушка сосредоточена на этой задаче, но не забывает и о делах, не связанных со спортом. Во всех школах, в которых Юлия училась, она была отличницей. Сейчас талантливая спортсменка адаптируется в новом учебном заведении.

Летние Олимпийские игры в Париже планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. Времени ещё достаточно, но вы уже сейчас знаете, за кем следить в соревнованиях по тхэквондо.