"Знаю, что у вас миллион вопросов": украинский блогер Соня Стужук вновь сошлась с возлюбленным из Риги

"Моя любовь - Антон. Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой. С которым мы вместе уже более 8 месяцев. (...) [Который] дал мне такую огромную поддержку при переезде из своей страны и всем происходящем сумасшествии. Человек, который любит и принимает меня любую и мою семью, и с которым мы хотим и будем пробовать строить Нашу. (...)"

Точные причины воссоединения и его детали девушка не назвала, лишь пообещав, что со временем подписчики все поймут: "Я знаю, что у вас миллион вопросов. И знаю, что когда смогу рассказать, что у нас произошло, вы обязательно поймете. Это жизнь и в ней бывают качели не только потому что кто-то "не такой", а потому что обстоятельства иногда кажутся сильнее. Мы с нашими обязательно справимся, я верю".

Также девушка рассказала, что ее молодой человек не пользуется соцсетями и в будущем пообещала познакомить своих подписчиков с избранником ближе в сториз.

Напомним, 25 июня в ее Instagram-аккаунте появилось видео, на котором она рассказала, что расстается с возлюбленным. "8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай, и снова Рига… Я уезжала от войны, но в Латвию - чтобы быть вместе. За 8 месяцев - маленькая жизнь и очень много пережито.

Я не понимаю, как можно расставаться со словами "Я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь".

В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.

У Софии в Instagram - 5,2 миллиона подписчиков. Их число в последнее время понижается.