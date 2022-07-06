Остапенко оштрафовали на 10 тысяч долларов

Напомним, 25-летняя Остапенко не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив немке Татьяне Марии в трёх сетах - 7:5, 5:7, 5:7.

После поражения латвийская теннисистка не смогла совладать с эмоциями и бросила бутылку с водой, которая опрокинула стоящий поблизости стул. Остапенко позже прокомментировала свой поступок.

Это не первый случай со штрафом на текущем турнире. Ранее организаторы оштрафовали на ту же сумму австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который плюнул в сторону болельщика. Наказанию подвергся также грек Стефанос Циципас, который заплатит 4 тысячи за ругань в матче третьего круга.

​Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующими победителями турнира являются австралийка Эшли Барти и серб Новак Джокович.