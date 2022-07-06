"Многие думают, что виноват кондиционер или сквозняк": Эксперты предупреждают о летнем гриппе

Инфектолог Байба Розентале подчеркнула, что в настоящее время актуальна болезнь, вызванная энтеровирусом, о котором многие не знают.
"Трехдневный летний грипп - заболевание, вызываемое энтеровирусами, которое передается воздушно-капельным путем. Температура резко поднимается до 39 градусов. Даже шея не болит, кости не ломает.
Многие думают - а вдруг работал кондиционер или в машине был сквозняк. Но это болезнь, летний грипп", -
Наиболее распространенным энтеровирусным заболеванием у детей в Латвии является вирус Коксаки.
Видео: Эксперты предупреждают о летнем гриппе
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