Кто вам платит? ⟩ Коксаки, ковид, оспа и забастовка работников здравоохранения - что с медициной в Латвии

Педиатры предупреждают о распространении вируса Коксаки, министр здравоохранения Даниэль Павлютс переживает о возможной осенней вспышке Covid-19, к которой не хотелось бы быть неготовыми уже в третий раз, в мире то и дело появляются известия о новых случаях выявления оспы обезьян. Тем временем Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода грозит забастовкой, в июле - предупредительной, в сентябре, если их не услышат, уже полномасштабной. Что происходит с медициной в Латвии обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".