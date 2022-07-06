Ср, 6.07.2022
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Кто вам платит? ⟩ Коксаки, ковид, оспа и забастовка работников здравоохранения - что с медициной в Латвии

Многопрофильная поликлиника при больнице "Гайльэзерс". Фото носит иллюстративный характер. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Педиатры предупреждают о распространении вируса Коксаки, министр здравоохранения Даниэль Павлютс переживает о возможной осенней вспышке Covid-19, к которой не хотелось бы быть неготовыми уже в третий раз, в мире то и дело появляются известия о новых случаях выявления оспы обезьян. Тем временем Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода грозит забастовкой, в июле - предупредительной, в сентябре, если их не услышат, уже полномасштабной. Что происходит с медициной в Латвии обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Лига Бариня - заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода;
  • Анча Баранова - доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас".

Темы эфира:

  • О протесте каких именно работников здравоохранения идет речь? Чего именно требует профсоюз и что отвечает Минздрав? 
  • Как возможные забастовки скажутся на пациентах?
  • Covid-19 вернется? Ситуация в мире и прогнозы для Латвии;
  • Оспа обезьян - насколько ситуация тревожная и не относимся ли мы к ней слишком спокойно?  

Встречаемся здесь или в социальной сети Facebook в 18:00!

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