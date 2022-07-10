Орбакайте, Пугачева, Лобода: каких звезд есть шанс встретить в Латвии этим летом?

Конечно, ни для кого не секрет, что в Латвии можно встретить кинематографиста Виталия Манского и кинокритика Антона Долина, но RUS TVNET собрал все слухи и факты о пребывании других знаменитостей в Юрмале. Итак, кого еще можно встретить?
Алла Пугачева и Максим Галкин
Российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.
Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 августа билеты уже недоступны.
Кристина Орбакайте
7 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел большой сольный концерт Интарса Бусулиса. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева. Среди зрителей была замечена и дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Это значит, что певица тоже приехала в Латвию.
Ходят слухи, что где-то в Юрмале расположился и Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой. Правда, неизвестно, является ли эта информация правдой.
В 2022 году Валерий Меладзе отметил 30-летие своей музыкальной карьеры. Он стал невероятно востребованным и популярным артистом за эти годы. Но, очевидно, война в Украине повлияла на его жизнь.
"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии", - написал Меладзе.
Напомним, после окончания Николаевского кораблестроительного института Валерий Меладзе пошел в аспирантуру, а потом занялся наукой в области глубокий очистки воды. Он даже написал кандидатскую диссертацию, а недавно ее перечитал. Певец сообщил, что у него изменилось отношение к шоу-бизнесу:
"Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям", - подытожил Валерий Меладзе.
А теперь говорят, что он и вовсе обосновался в Латвии, тем более что попал в РФ в списки запрещенных артистов.
Светлана Лобода
По сообщениям Telegram-каналов, семья Лободы проживает в Юрмале рядом с Валерием Меладзе. При этом, по слухам, старшую дочь Светлана устроила в частную интернациональную школу Exupery, где обучение проходит на четырех языках, в том числе и русском.
Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.
Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. В ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т. д.
Также 3 июня, на 100-й день войны в Украине, Светлана представила масштабный клип "Молитва", снятый в Латвии. В нем приняли участие десятки местных музыкантов.
Кстати, 14 августа Светлана Лобода выступит в Риге. Местом проведения заявлена площадка в районе Андрейсалы - Wondersala. Билеты уже в продаже.
Леонид Ярмольник
Еще в марте 2022 года появились слухи, что Леонид Ярмольник уехал из России в Латвию. Артист сейчас якобы находится в Юрмале.
Леонид хотел покинуть РФ незаметно, но это ему не удалось. После он пообещал, что скоро вернется на родину, и добавил, что всю жизнь ездит в Юрмалу. Здесь его внуки.
Геннадий Хазанов
О том, что Геннадий Хазанов тоже находится в Юрмале, сказал Леонид Ярмольник. Он объяснил СМИ, что отдыхает в Латвии не только в компании семьи, но и коллег: "Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают".
Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. Напомним, что у артиста в Латвии есть недвижимость.
Эммануил Виторган
Нет информации о том, что Эммануил Виторган с супругой и детьми находится в Латвии, но недавно артист разместил видео с дочерьми. Геолокацию он не ставил, но среди хештегов есть слово "море".
Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.
26 февраля на странице актера в Instagram появилась фотография дочери. Под снимком он поздравлял малышку Этель с днем рождения.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.
Российская актриса Чулпан Хаматова, которая покинула РФ после начала войны в Украине, теперь играет в постановках Нового Рижского театра. Следовательно, ее можно встретить в Латвии.
Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.
У актрисы трое дочерей от разных браков - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам. Можно увидеть большое количество снимков и видео, сделанных как до пандемии коронавируса, так и во время.
Некоторое время знаменитость публиковала в соцсетях снимки, сделанные в доме, который она планировала достроить. К примеру, актриса и ее семья смотрят фильм "Белорусский вокзал" и играют в шарады.
Ранее российская журналистка, писатель и документалист Катерина Гордеева в интервью Юрию Дудю рассказала, что переехать в Латвию смогла, потому что у нее есть ВНЖ (вид на жительство). ВНЖ Гордеева получила, когда пополам с актрисой Чулпан Хаматовой купила участок земли, который находится недалеко от Риги. Земля стоила 70 тысяч евро. Чтобы ее приобрести, Гордеева брала кредит и только в прошлом году его погасила. Там нет дома, а есть только земля.
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