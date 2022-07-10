Орбакайте, Пугачева, Лобода: каких звезд есть шанс встретить в Латвии этим летом?

"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии", - написал Меладзе.

Напомним, после окончания Николаевского кораблестроительного института Валерий Меладзе пошел в аспирантуру, а потом занялся наукой в области глубокий очистки воды. Он даже написал кандидатскую диссертацию, а недавно ее перечитал. Певец сообщил, что у него изменилось отношение к шоу-бизнесу:

"Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям", - подытожил Валерий Меладзе.

А теперь говорят, что он и вовсе обосновался в Латвии, тем более что попал в РФ в списки запрещенных артистов.

Валерий Меладзе ФОТО: Konstantin Sednev

Светлана Лобода

По сообщениям Telegram-каналов, семья Лободы проживает в Юрмале рядом с Валерием Меладзе. При этом, по слухам, старшую дочь Светлана устроила в частную интернациональную школу Exupery, где обучение проходит на четырех языках, в том числе и русском.

Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. В ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т. д.

Также 3 июня, на 100-й день войны в Украине, Светлана представила масштабный клип "Молитва", снятый в Латвии. В нем приняли участие десятки местных музыкантов.

Кстати, 14 августа Светлана Лобода выступит в Риге. Местом проведения заявлена площадка в районе Андрейсалы - Wondersala. Билеты уже в продаже.

Леонид Ярмольник

Еще в марте 2022 года появились слухи, что Леонид Ярмольник уехал из России в Латвию. Артист сейчас якобы находится в Юрмале.

Леонид хотел покинуть РФ незаметно, но это ему не удалось. После он пообещал, что скоро вернется на родину, и добавил, что всю жизнь ездит в Юрмалу. Здесь его внуки.

Геннадий Хазанов

О том, что Геннадий Хазанов тоже находится в Юрмале, сказал Леонид Ярмольник. Он объяснил СМИ, что отдыхает в Латвии не только в компании семьи, но и коллег: "Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают".

Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. Напомним, что у артиста в Латвии есть недвижимость.

Эммануил Виторган