Лайма Вайкуле вернулась в Латвию: "Меня ждет прекрасное лето и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин"
Популярная певица Лайма Вайкуле, только что вернувшаяся в Латвию после длительного пребывания в США, делится впечатлениями и идеями.
Популярная певица Лайма Вайкуле, только что вернувшаяся в Латвию после длительного пребывания в США, делится впечатлениями и идеями.
"Я очень счастлива, что вернувшись домой, меня ждет прекрасное лето в Латвии, мои милые домочадцы и мои давно невиданные друзья Алла Пугачева и Максим Галкин.
В Америке тоже было много интересных приключений, впечатлений и испытаний, появились новые друзья и реализовались творческие идеи, но нет ничего лучше, чем вернуться домой, сюда в Юрмалу.
Мне очень жаль и очень грустно, что мне пришлось перенести свой фестиваль на следующий год, так как у нас не было другого выбора. Я очень благодарна своим преданным поклонникам и посетителям фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala за их терпение и понимание. Потому что я хочу быть уверенной, что то, на что мы приглашаем зрителей это лучшее, что мы можем показать, и что программа фестиваля высокого качества в которой я могу быть уверенна.
Однако я очень рада, что скоро у меня будет много возможностей для различных "свиданий" со зрителями:
Во-первых, 26 июля в концертном зале Дзинтари я буду счастлива встретиться со всеми самыми популярными музыкантами Латвии и поздравлю церемонию вручения премии "Золотой микрофон", а также своего партнера - продюсера фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Элиту Милграве с юбилеем.
Далее последует свидание с литовской публикой и лучшим современным балетом Украины - Freedom Ballet, с которым мы вместе выступим в Паланге 31 июля.
Я действительно очень восхищаюсь предприимчивостью украинских танцоров, которые, несмотря на непростые обстоятельства, когда часть коллектива разбросана по всей Европе в качестве беженцев, а часть продолжает тренироваться в Киеве, все же способны собраться вместе, чтобы выступить со мной и доставить радость людям.
На концерте в Паланге со мной также выступит певец Янис Стибелис.
Я полна энергии и заряжена, ведь нет ничего более вдохновляющего, чем снова встретиться со своими зрителями. Я так скучаю по этому. До скорых встреч на концертах!".
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