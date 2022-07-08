Лайма Вайкуле вернулась в Латвию: "Меня ждет прекрасное лето и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин"

В Америке тоже было много интересных приключений, впечатлений и испытаний, появились новые друзья и реализовались творческие идеи, но нет ничего лучше, чем вернуться домой, сюда в Юрмалу.

Мне очень жаль и очень грустно, что мне пришлось перенести свой фестиваль на следующий год, так как у нас не было другого выбора. Я очень благодарна своим преданным поклонникам и посетителям фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala за их терпение и понимание. Потому что я хочу быть уверенной, что то, на что мы приглашаем зрителей это лучшее, что мы можем показать, и что программа фестиваля высокого качества в которой я могу быть уверенна.

Однако я очень рада, что скоро у меня будет много возможностей для различных "свиданий" со зрителями:

Во-первых, 26 июля в концертном зале Дзинтари я буду счастлива встретиться со всеми самыми популярными музыкантами Латвии и поздравлю церемонию вручения премии "Золотой микрофон", а также своего партнера - продюсера фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Элиту Милграве с юбилеем.

Далее последует свидание с литовской публикой и лучшим современным балетом Украины - Freedom Ballet, с которым мы вместе выступим в Паланге 31 июля.

Я действительно очень восхищаюсь предприимчивостью украинских танцоров, которые, несмотря на непростые обстоятельства, когда часть коллектива разбросана по всей Европе в качестве беженцев, а часть продолжает тренироваться в Киеве, все же способны собраться вместе, чтобы выступить со мной и доставить радость людям.

На концерте в Паланге со мной также выступит певец Янис Стибелис.

Также 27 августа вместе с Интарсом Бусулисом мы выступим на празднике Каугури в Юрмале. Я всегда счастлива выступать в родном городе.

Я полна энергии и заряжена, ведь нет ничего более вдохновляющего, чем снова встретиться со своими зрителями. Я так скучаю по этому. До скорых встреч на концертах!".