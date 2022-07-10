Закупка вакцин от Covid-19: Мурмане-Умбрашко подала апелляцию на выговор Минздрава

Жалоба поступила в административный районный суд, но вопрос о ее приемлемости еще решается.

3 мая Административный районный суд отклонил жалобу Мурмане-Умбрашко, в которой она оспаривала ранее высказанный Минюстом выговор в связи с закупкой вакцины от Covid-19.

Суд полностью отклонил заявление Мурмане-Умбрашко, в котором она просила признать незаконным решение Минздрава от 7 апреля прошлого года и возместить материальный ущерб в размере среднего заработка за один месяц.

Суд не удовлетворил довод Мурмане-Умбрашко о том, что все существенные аспекты закупки вакцин от Covid-19 регулируются постановлениями Кабинета министров и Национальным планом медицины катастроф.

Поэтому суд критически оценивает довод чиновника о том, что Правила вакцинации были применимы к закупке вакцин от Covid-19 и соответственно, не было необходимости что-то делать иначе, чем это делалось до сих пор.

Также при сборе информации суд не удовлетворил довод заявителя о том, что процедура принятия решения о закупке вакцины против Covid-19 не была разработана, поскольку было целесообразно применять уже действующее регулирование.

Суд пришел к выводу, что заявитель подвергся критике от руководства в рамках дисциплинарного дела за то, что не было организовано прозрачного и прослеживаемого процесса закупки вакцин, в том числе не было обеспечено, чтобы решение о количестве доз вакцины, подлежащих заказу, принимал орган, обладающий соответствующими полномочиями.

Уже сообщалось, что весной 2021 года министр здравоохранения Даниэль Павлютс инициировал проверку в связи с первыми закупками вакцин против Covid-19 BioNTech/Pfizer, в рамках которых Латвия закупила меньше вакцин, чем было доступно.

В связи с недочетами в обеспечении прозрачности принятия решений, системе внутреннего контроля и организации труда Мурмане-Умбрашко был объявлен выговор и решено перевести ее на более низкое положение.

Чиновник не видела своей вины в недостатках, обнаруженных при закупке вакцины против Covid-19. Она не согласилась на понижение в должности и уволилась с работы в Минздраве, попутно оспорив выговор в суде.