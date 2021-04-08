Чт, 8.04.2021
Сейчас нам нечего уже терять, мы будем громко говорить директор по маркетингу Domina Shopping Ивета Звайгзне-Алере
директор по маркетингу Domina Shopping Ивета Звайгзне-Алере

Из-за закупки вакцин госсекретаря Минздрава понизили в должности, директора ZVA проверят

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня, 8 апреля, рассказал на пресс-конференции о результатах второй служебной проверки по закупкам вакцин от Covid-19.

Видео: Пресс-конференция

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам в четверг, 8 апреля, что после неудачной закупки вакцины против Covid-19 госсекретарю Министерства здравоохранения Дайне Мурмане-Умбрашко был объявлен выговор, и было принято решение о ее понижении в должности.

В то же время в отношении директора Государственного агентства лекарств (ZVA) Свена Хенкузена заведено дисциплинарное дело за неисполнение конкретных обязанностей, расследование по которому будет рассмотрено до конца апреля.

В ходе проверки было установлено, что Хенкузен дезинформировал государственных чиновников о количестве имеющихся вакцин.

Служебная проверка проводилась по заявкам на поставки вакцин производителей AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, CureVac и Moderna, которые не рассматривались в рамках первой служебной проверки.

Как сообщалось, ранее Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результат чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно.

По результатам проверки были заведены дисциплинарные дела на заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайну Мурмане-Умбрашко. Противоправных действий Лацбергса обнаружено не было, а рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Мурмане-Умбрашко было продлено до апреля.

НАВЕРХ
Back