Из-за закупки вакцин госсекретаря Минздрава понизили в должности, директора ZVA проверят

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам в четверг, 8 апреля, что после неудачной закупки вакцины против Covid-19 госсекретарю Министерства здравоохранения Дайне Мурмане-Умбрашко был объявлен выговор, и было принято решение о ее понижении в должности.

В то же время в отношении директора Государственного агентства лекарств (ZVA) Свена Хенкузена заведено дисциплинарное дело за неисполнение конкретных обязанностей, расследование по которому будет рассмотрено до конца апреля.

В ходе проверки было установлено, что Хенкузен дезинформировал государственных чиновников о количестве имеющихся вакцин.

Служебная проверка проводилась по заявкам на поставки вакцин производителей AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, CureVac и Moderna, которые не рассматривались в рамках первой служебной проверки.

Как сообщалось, ранее Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результат чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно.