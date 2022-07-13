Ср, 13.07.2022
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Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET
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Посол Украины в Латвии: "Мы больше не можем отдавать санатории в Юрмале для украинских беженцев"

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко ФОТО: Zane Bitere/LETA

​Посол Украины в Латвии Александр Мищенко с начала войны стал одним из самых узнаваемых, активных, принципиально "жестких" и откровенных дипломатов. На сегодня он самый главный украинец в Латвии, который точно знает все об украинских переселенцах. О Борисе Джонсоне, расколе внутри украинской диаспоры и "новых временах" для беженцев посол рассказал RUS TVNET.

- Александр, не могу вас не спросить про самую нашумевшую новость последних дней - отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Для вас это было удивительно или ожидаемо? И как это может отразиться на поддержке Украины?

- Как простой рядовой гражданин Украины я могу признаться, что мне жаль, потому что это один из самых надежных друзей Украины. Джонсон - принципиальный политик, который не только использует конъюнктуру для удержания должности, для него принципы были куда важнее. Но давайте вспомним Вторую мировую. Черчилль также занимал принципиальную позицию, он противостоял нацистскому режиму. И что мы видим? Он тоже лишился должности премьер-министра, несмотря на то, что был самым ярым борцом против нацизма. Мир такой, какой он есть, не всегда справедливый. Но, несмотря на это, я уверен, что Джонсон все равно останется нашим верным партнером, он человек с перспективами и всегда будет в топе британской политики.

- Мы много видим и говорим о том, как жители Латвии помогают украинцам, но что сейчас происходит с украинской диаспорой в Латвии - насколько этнические украинцы в Латвии включены в войну и помощь?

- В Латвии всего 43 тысячи тех, кто идентифицирует себя украинцами, это достаточно много. Но если говорить о тех, кто активно работает в проукраинском направлении, то до войны это были 3 тысячи, сейчас - около 5 тысяч, и, к сожалению, это очень мало. Дело в том, что одно дело разово прийти помочь, проявить свой интерес и активность, а другое дело - "тянуть эту лямку" постоянно: поддерживать украинские праздники, традиции, историю. Это работа, которая требует много времени и сил, и она не всегда благодарная.

- Правда ли, что даже внутри украинской диаспоры произошел раскол - есть проукраинские и пророссийские настроения?

- Да, действительно, такая ситуация была до войны, когда была украинская громада - это 8 организаций и псевдоукраинская громада, их было 9 организаций. Так вот эти псевдоорганизации только называли себя "украинцами", они только носили вышиванки, пили очень хорошо "горилку" и пели песни, но они не были украинцами настоящими, потому что они поддерживали войну в Украине, поддерживали оккупационную власть в Крыму и ездили туда, приходили в консульство России на их праздники и поддерживали армию РФ. Это псевдоукраинцы, которые надели вышиванки, так же как солдаты РФ надевают форму ВСУ, группируются в диверсионные группы, чтобы мешать нашей армии.

Так вот эти группы - это советские люди, которые или по незнанию, или по работе со спецслужбами РФ использовали тему украинства, чтобы не допустить объединения украинских организаций на засадах территориальной целостности Украины.

Они хотели показать, что украинцы братаются с белорусами, русскими, а те другие украинцы, которые кричат про целостность и независимость, - это националисты.

Но нам еще до войны удалось их вывести на чистую воду, такие организации исключили из мирового конгресса украинцев, мы сделали все, чтобы их отключить от финансирования, потому что есть все доказательства того, что эти люди продвигают нарративы Кремля в латвийском обществе.

Другой пример - организация "Виче" постоянно сотрудничает с посольством, мы в тесных общественных связях, она реально помогает и активно выступает на всех собраниях, на всех митингах на стороне Украины, вот такие организации - пример настоящих украинцев.

- Какой сейчас основной функционал украинской диаспоры?

- Действительно, если раньше диаспора занималась больше культурными вопросами, традициями, то сейчас вектор изменился. От государства идет взаимодействие на уровне доставки оружия, боезапасов, амуниции, но есть ниша, которая не заполнена - конкретный военный батальон, отдельная воинская часть, конкретные люди, они обращаются за помощью, и вот тут наша диаспора выступает как микроменеджмент, совершает маленькие поставки.

Есть несколько добровольцев из Латвии, которые воюют в Украине в бригаде "Карпатська Січ", там же воюет экс-депутат Сейма Юрис Юрашс. И вот, например, что просят эти парни - наша диаспора и собирает. Поэтому государство отправляет основную большую подмогу, диаспора - дополняет, помогая мелкими поставками. Недавно Рижская дума подарила Киеву 11 автобусов, а наша диаспора решила наполнить эти автобусы гуманитарной помощью, чтобы они не ехали пустыми. Благодаря "Виче" собрали 80 тонн помощи.

- Насколько сейчас сложно собирать помощь, понятно, что люди устали, заканчиваются ресурсы - как вам удается собирать гуманитарку в таких больших объемах?

- Конечно, это нормально, что люди устают - это как марафон, все могут пробежать 1 километр, но не все могут преодолеть 10 километров. Такая усталость наблюдается на уровне общественных организаций, но на уровне государственных чиновников такого нет. И президент, и премьер-министр, и министр обороны говорят, что никакой усталости от войны не может быть - Латвия является двигателем помощи в Европе, в НАТО, потому это непозволительно. Поэтому благодаря тому, что наши власти не расслабляются, они держат эту актуальность помощи, и это влияет и на общество.

Конечно, настроение у общества меняется, особенно когда Россия забрасывает угрозы, такие как "вы зимой тут будете мерзнуть и голодать, кому и зачем вы помогаете", но, несмотря на всю эту пропаганду, уровень нашей помощи будет неизменно высокий. Ну а как изменилась тактика сбора средств - если раньше мы собирали в общем на помощь Украине, то сейчас мы собираем под отдельные проекты, нужды конкретных людей и городов. А самое важное, что мотивирует людей - это обратная связь от тех, кто получил эту помощь. На прошлой неделе мы вручили благодарности от 72-й военной бригады для Latvenergo. Они передали военным очень много повербанков с подписью "Энергия наших сердец - Украине". И вот очень интересно было наблюдать, как обычные цивильные люди получали грамоты благодарности от военной части, лично от командиров бригад с печатью и подписями. Когда осознаешь, что тот командир, который поставил свою подпись, служит на линии фронта и уже завтра его может не быть - это вдохновляет. Это очень сильно влияет на людей, они чувствуют, что их помощь важна, она доходит, она важна и может спасти жизни - это мотивирует не забывать, а еще больше быть полезным и помогать.

- Вы, в частности, и украинская диаспора пытаетесь как-то повлиять на тех жителей Латвии, которые поддались пропаганде РФ и не верят в войну в Украине?

- Конечно, если вы проанализируете количество моих выступлений и интервью на русскоязычном телевидении, то поймете, что я это делаю не просто так. Это моя попытка донести до тех, кто еще способен сам думать, что русская пропаганда использует их как толпу, которая должна делать то, что ей скажут. Но все эти пророссийские митинги, акции - это все на уровне разговоров и каких-то демонстраций, но они никак не повлияют на решение власти помогать и поддерживать Украину.

- Кстати, как сейчас будет меняться помощь временно переселенным украинцам, приняты ли какие-то конкретные изменения?

- Латвия поддерживала и будет поддерживать Украину, это однозначное решение власти, но сегодня - после более 130 дней войны - ситуация изменилась и власти будут более узко, детальнее обращать внимание на то, кому и как помогать.

Когда война началась - всем помогали, платили одинаково, но сейчас мы видим, что ситуацию в Киеве нельзя сравнить с той, что в Мариуполе или Херсоне. Поэтому власть будет делать фильтрацию - проверять, действительно человеку нужна помощь или же он может возвращаться в Украину, у него есть дом и в его городе более-менее безопасно, - а эти деньги перенаправлять тем, кто действительно пострадал и кому нужна помощь. Без изменения обязательную помощь мы оставили инвалидам, пожилым людям, студентам.

Но самое главное, что Латвия не отказывается от того, что по социальным правам украинцы приравнены к гражданам Латвии: социальная помощь, медицина, проживание, работа и так далее, кроме права голосовать. Все, кто приехал после начала боевых действий, получили визы и теперь могут использовать это право для поиска работы и уже обеспечивать себя. А вот получит ли человек работу, зависит только лично от него самого, ведь как в жизни - все оканчивают университеты, но далеко не все становятся министрами. На данный момент эта фильтрация еще не началась, но в скором будущем она вступит в силу.

Для нас сейчас самая большая проблема - это проживание: если раньше пятизвездочные отели с трехразовым питанием принимали украинцев бесплатно, то сейчас такого уже нет. Сейчас готовится проект о том, чтобы украинцы переходили жить в частные квартиры к одиноким жителям Латвии - им будут платить компенсацию за то, что они принимают людей.

Такого, как было раньше, что в Юрмале отдавали санатории под украинских переселенцев - больше не будет, это время прошло, потому что финансово Латвия этого не может выдержать.

Но, как мне лично сказал министр внутренних дел, "ни один украинец на улице не останется".

- Александр, на сегодня какую главную миссию вы перед собой ставите как посол Украины, изменилась ли она с довоенного времени? Что самое важное для вас?

- Конечно, моя миссия изменилась - я посол воюющей страны. Латвия входит в тройку мировых стран, которые предоставили нам помощь (в сравнении население к бюджету), так вот моя миссия - сделать все, чтобы эта поддержка была такой же высокой, а также это поддержка украинцев-переселенцев и, конечно же, помощь детям - садики, школы, лагеря.

- А вы сами когда последний раз были в Украине?

- Я был в Украине с момента войны и до 7 марта. Я приехал туда вместе с министром иностранных дел, 23 февраля он привез "Стингеры", а потом я не мог долго выехать - и вот через 11 дней мне удалось вернуться назад в Латвию.

- А сейчас к вам вопрос не как к послу, а как к обычному украинцу, "нашему" человеку - что вы переживаете, чувствуете, глядя на все то, что происходит в вашей родной стране?

- Я не разделяю себя на посла и обычного украинца, человека. Я использую свою должность для реализации своих чувств, переживаний, которые во мне кипят как в украинце. На встречах с президентом, с премьером я не скрываю свои чувства и переживания, делюсь ими, стараюсь донести им всю правду, которую я сам лично знаю - рассказываю о том, что слышу от своих родных, знакомых, описываю им "картину" внутреннего состояния в Украине, и для них это очень важно, им нужны мои мысли.

- А что для вас самое болезненное, что принесло больше всего разочарования, печали?

- Конечно, самое страшное - это война, во всех проявлениях, не могу выделить ни город, ни событие, страшно и болит за все и всех. А вот что задело меня больше всего и разочаровало - это то, что человечество не нашло возможности повлиять на такого бандита, так же как и в 1939 году не смогли справиться с Гитлером. Все то же самое, только меняется техническое обеспечение армии. Вот это меня удивляет - прошло 80 лет, мы стали умнее, у нас есть Сеть, компьютеры, а действуем мы точно так же, как в Средневековье, и никакие переговоры не могут остановить стремление за счет силы реализовать свои желания, как это делает Путин.

Мое самое большое отчаяние, когда я думаю о том, сколько каждый день мир тратит денег на войну вместо того, чтобы направить их на поиск вакцины против рака, мы просто убиваем друг друга - вот это страшно. Как говорил Ежи Лец: "Каждый век имеет свое Средневековье", - вот оно повторяется и повторяется.

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