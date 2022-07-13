Посол Украины в Латвии: "Мы больше не можем отдавать санатории в Юрмале для украинских беженцев"

- Насколько сейчас сложно собирать помощь, понятно, что люди устали, заканчиваются ресурсы - как вам удается собирать гуманитарку в таких больших объемах?

- Конечно, это нормально, что люди устают - это как марафон, все могут пробежать 1 километр, но не все могут преодолеть 10 километров. Такая усталость наблюдается на уровне общественных организаций, но на уровне государственных чиновников такого нет. И президент, и премьер-министр, и министр обороны говорят, что никакой усталости от войны не может быть - Латвия является двигателем помощи в Европе, в НАТО, потому это непозволительно. Поэтому благодаря тому, что наши власти не расслабляются, они держат эту актуальность помощи, и это влияет и на общество.

Конечно, настроение у общества меняется, особенно когда Россия забрасывает угрозы, такие как "вы зимой тут будете мерзнуть и голодать, кому и зачем вы помогаете", но, несмотря на всю эту пропаганду, уровень нашей помощи будет неизменно высокий. Ну а как изменилась тактика сбора средств - если раньше мы собирали в общем на помощь Украине, то сейчас мы собираем под отдельные проекты, нужды конкретных людей и городов. А самое важное, что мотивирует людей - это обратная связь от тех, кто получил эту помощь. На прошлой неделе мы вручили благодарности от 72-й военной бригады для Latvenergo. Они передали военным очень много повербанков с подписью "Энергия наших сердец - Украине". И вот очень интересно было наблюдать, как обычные цивильные люди получали грамоты благодарности от военной части, лично от командиров бригад с печатью и подписями. Когда осознаешь, что тот командир, который поставил свою подпись, служит на линии фронта и уже завтра его может не быть - это вдохновляет. Это очень сильно влияет на людей, они чувствуют, что их помощь важна, она доходит, она важна и может спасти жизни - это мотивирует не забывать, а еще больше быть полезным и помогать.

- Вы, в частности, и украинская диаспора пытаетесь как-то повлиять на тех жителей Латвии, которые поддались пропаганде РФ и не верят в войну в Украине?

- Конечно, если вы проанализируете количество моих выступлений и интервью на русскоязычном телевидении, то поймете, что я это делаю не просто так. Это моя попытка донести до тех, кто еще способен сам думать, что русская пропаганда использует их как толпу, которая должна делать то, что ей скажут. Но все эти пророссийские митинги, акции - это все на уровне разговоров и каких-то демонстраций, но они никак не повлияют на решение власти помогать и поддерживать Украину.

- Кстати, как сейчас будет меняться помощь временно переселенным украинцам, приняты ли какие-то конкретные изменения?