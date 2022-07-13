Посол Украины в Латвии: "Мы больше не можем отдавать санатории в Юрмале для украинских беженцев"

- В Латвии всего 43 тысячи тех, кто идентифицирует себя украинцами, это достаточно много. Но если говорить о тех, кто активно работает в проукраинском направлении, то до войны это были 3 тысячи, сейчас - около 5 тысяч, и, к сожалению, это очень мало. Дело в том, что одно дело разово прийти помочь, проявить свой интерес и активность, а другое дело - "тянуть эту лямку" постоянно: поддерживать украинские праздники, традиции, историю. Это работа, которая требует много времени и сил, и она не всегда благодарная.
- Правда ли, что даже внутри украинской диаспоры произошел раскол - есть проукраинские и пророссийские настроения?
- Да, действительно, такая ситуация была до войны, когда была украинская громада - это 8 организаций и псевдоукраинская громада, их было 9 организаций. Так вот эти псевдоорганизации только называли себя "украинцами", они только носили вышиванки, пили очень хорошо "горилку" и пели песни, но они не были украинцами настоящими, потому что они поддерживали войну в Украине, поддерживали оккупационную власть в Крыму и ездили туда, приходили в консульство России на их праздники и поддерживали армию РФ. Это псевдоукраинцы, которые надели вышиванки, так же как солдаты РФ надевают форму ВСУ, группируются в диверсионные группы, чтобы мешать нашей армии.
Так вот эти группы - это советские люди, которые или по незнанию, или по работе со спецслужбами РФ использовали тему украинства, чтобы не допустить объединения украинских организаций на засадах территориальной целостности Украины.
Они хотели показать, что украинцы братаются с белорусами, русскими, а те другие украинцы, которые кричат про целостность и независимость, - это националисты.
Но нам еще до войны удалось их вывести на чистую воду, такие организации исключили из мирового конгресса украинцев, мы сделали все, чтобы их отключить от финансирования, потому что есть все доказательства того, что эти люди продвигают нарративы Кремля в латвийском обществе.
Другой пример - организация "Виче" постоянно сотрудничает с посольством, мы в тесных общественных связях, она реально помогает и активно выступает на всех собраниях, на всех митингах на стороне Украины, вот такие организации - пример настоящих украинцев.
- Какой сейчас основной функционал украинской диаспоры?
- Действительно, если раньше диаспора занималась больше культурными вопросами, традициями, то сейчас вектор изменился. От государства идет взаимодействие на уровне доставки оружия, боезапасов, амуниции, но есть ниша, которая не заполнена - конкретный военный батальон, отдельная воинская часть, конкретные люди, они обращаются за помощью, и вот тут наша диаспора выступает как микроменеджмент, совершает маленькие поставки.
Есть несколько добровольцев из Латвии, которые воюют в Украине в бригаде "Карпатська Січ", там же воюет экс-депутат Сейма Юрис Юрашс. И вот, например, что просят эти парни - наша диаспора и собирает. Поэтому государство отправляет основную большую подмогу, диаспора - дополняет, помогая мелкими поставками. Недавно Рижская дума подарила Киеву 11 автобусов, а наша диаспора решила наполнить эти автобусы гуманитарной помощью, чтобы они не ехали пустыми. Благодаря "Виче" собрали 80 тонн помощи.