Исследование: Обещанную военную помощь Украине в полном объеме предоставили лишь 10 стран Европы

В оказании военной помощи лидирует Польша, поставив 100% обещанного оружия на 1,8 млрд евро. В абсолютных цифрах Польша занимает второе место после США, которые на данный момент поставили Украине вооружений на 2,33 млрд евро, или 38,4% от обещанных 6,3 млрд.

Помимо Польши полностью выполнили свои обязательства:

Латвия (220 млн евро),

Франция (160 млн),

Италия (150 млн),

Бельгия (80 млн),

Люксембург (50 млн),

Финляндия (30 млн),

Словения (10 млн),

Болгария (3,5 млн) и

Австрия (3,3 млн).

В абсолютном выражении за США и Польшей следуют Великобритания, которая взяла на себя обязательство поставить Украине оружие на 1,12 млрд евро, но выполнила свои обязательства на 90,7%, и Канада, которая поставила 82,5% от обещанного оружия за 920 миллионов.

Тем временем Эстония поставила 98% от обещанных вооружений на 250 млн, Норвегия - 96% от 450 млн, Чехия - 88,9% от 260 млн, Нидерланды - 84,9% от 80 млн, Литва - 82,6% от 50 млн.

За этими странами по относительному объему обещанных поставок следуют Словакия, Испания, Швеция, Дания и Австралия. Между тем ведущая экономика Европейского союза (ЕС) Германия из обещанного объема военной помощи в размере 675 млн евро поставила Украине вооружений лишь на 269 млн евро, выполнив свои обязательства на 39,9%.

Даже меньшую относительную сумму помощи, чем обещали, предоставили Новая Зеландия (31% от 3,6 млн евро) и Греция (5,8% от 250 млн евро).

В то же время Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия вообще пока не поставили ничего из обещанного Украине.