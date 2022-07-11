Медведева опубликовала откровенное фото в нижнем белье

На фото 22-летняя Медведева позирует в чёрном нижнем белье и наброшенном на тело пиджаке того же оттенка. Менее чем за сутки фотография набрала больше 300 тысяч лайков.

Это не первый раз, когда Евгения радует своих поклонников откровенными фото. Весной Медведева приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".