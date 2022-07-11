Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Медведева опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников новым откровенным снимком.

На фото 22-летняя Медведева позирует в чёрном нижнем белье и наброшенном на тело пиджаке того же оттенка. Менее чем за сутки фотография набрала больше 300 тысяч лайков.

Это не первый раз, когда Евгения радует своих поклонников откровенными фото. Весной Медведева приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".

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