Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Игрок "Колорадо" приготовил суп в Кубке Стэнли

ФОТО: twitter.com/Avalanche

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Николя Обе-Кюбель необычным образом распорядился Кубком Стэнли, который привёз в свой город на один день.

Летом игроки, выигрывавшие трофей, получают право привезти кубок к себе в страну. 26-летний канадец привёз трофей в свой родной город Слейв Лейк и приготовил в нём традиционный суп французской кухни из кролика.

В составе "Колорадо" Кубок Стэнли выиграл российский нападающий Валерий Ничушкин. Однако ранее НХЛ объявила, что Кубок Стэнли нельзя будет привезти в Россию.

Напомним, "Колорадо" в финале плей-офф НХЛ обыграл "Тампу" со счётом 4-2 в серии и в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.

В победном для "Колорадо" плей-офф Обе-Кюбель сыграл в 14 матчах, но не отметился результативными действиями. Общественности он запомнился как тот, кто помял Кубок Стэнли, упав вместе с ним на лёд.

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