Игрок "Колорадо" приготовил суп в Кубке Стэнли

Летом игроки, выигрывавшие трофей, получают право привезти кубок к себе в страну. 26-летний канадец привёз трофей в свой родной город Слейв Лейк и приготовил в нём традиционный суп французской кухни из кролика.

Nic prepared a traditional soup, Gibelotte, from his hometown of Sorel.



And now the boat takes the Cup down the river!#GoAvsGo pic.twitter.com/8nJnC6R7QX — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 9, 2022

В составе "Колорадо" Кубок Стэнли выиграл российский нападающий Валерий Ничушкин. Однако ранее НХЛ объявила, что Кубок Стэнли нельзя будет привезти в Россию.

Напомним, "Колорадо" в финале плей-офф НХЛ обыграл "Тампу" со счётом 4-2 в серии и в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.

В победном для "Колорадо" плей-офф Обе-Кюбель сыграл в 14 матчах, но не отметился результативными действиями. Общественности он запомнился как тот, кто помял Кубок Стэнли, упав вместе с ним на лёд.