Министерства из бюджета на следующий год запрашивают 2,06 млрд евро для приоритетных мер

В свою очередь в ближайшие годы министерства наметили примерные запросы на еще большую сумму - в бюджете 2024 года для приоритетных мер они планируют запросить 2,68 млрд евро, в 2025 году - 2,78 млрд евро.

Согласно данным Минфина, наибольшую сумму на приоритетные меры в 2023 году запросил Минздрав - 512,568 млн евро. Минэкономики запросило 355,66 млн евро, Министерство охраны среды и регионального развития - 273,904 млн евро, Минобразования - 241,375 млн евро, Минсообщения - 189,614 млн евро.

Запрос Министерства благосостояния составляет 139,946 млн евро, Минкультуры - 91,713 млн евро, Министерства внутренних дел - 86,608 млн евро, Минземледелия - 66,14 млн евро.

Министерство юстиции в 2023 году для приоритетных мер запросило 20,851 млн евро, Министерство иностранных дел - 18,646 млн евро, Минфин - 15,592 млн евро.

Министерство обороны для приоритетных мер средств в следующем году не запросило.

В прошлом году министерства запросили в бюджете 2022 года для реализации приоритетных мер 1,68 млрд евро.

Из учреждений наибольшее финансирование требуется для электронных общественных СМИ - 16,031 млн евро. Фонд общественной интеграции запросил 7,025 млн евро, Центральная избирательная комиссия - 1,32 млн евро.

Запрос прокуратуры на приоритетные меры в 2023 году составляет 977 580 евро, регулятора радио и телевидения - 792 008 евро, Межведомственного координационного центра - 716 141 евро.

Верховный суд в 2023 году запросил из бюджета на приоритетные меры 705 886 евро, Конституционный суд - 421 733 евро, Государственный контроль - 154 615 евро.

В прошлом году министерства запросили в бюджете 2022 года для реализации приоритетных мер 1,68 млрд евро.