Сб, 16.07.2022
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Мартиньш Стакис, председатель Рижской думы

За первые сутки фестиваля Positivus госпитализированы четыре человека

Фестиваль Positivus на Луцавсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За первые сутки музыкального фестиваля Positivus были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

Еще четверо человек от госпитализации отказались.

"В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано", - сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.

Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля Positivus в Риге

Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ,

а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.

В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.

Галерея: Первый день фестиваля Positivus

Фестиваль популярной музыки Positivus стартовал в пятницу на Луцавсале в Риге. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.

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