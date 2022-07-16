"На улице Иерикю тряслись стекла": жители столицы обсуждают фестиваль Positivus
В пятницу, 15 июля, на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Жители столицы активно обсуждают это событие в социальных сетях.
В пятницу, 15 июля, на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Жители столицы активно обсуждают это событие в социальных сетях.
"Доброй ночи, соседи! Как вам "добровольно принудительный Positivus? Веселится и ликует весь народ!
"На улице Иерикю у Domina тряслись стекла, коты под кроватью до двух ночи сидели", "А я уже к соседу собрался идти, а это Positivus", "На улице Дарзциема можно даже танцевать", "Живу на Маскачке недалеко от трамвайного депо, бомбит не по-детски. Закрыла окна, беруши в уши, и кайф", - жалуются жители Риги в комментариях.
Также на шум в Риге обратили внимание и пользователи Twitter.
Я все думаю, почему на улице такая громкая музыка... Я слышу #Positivus. В Кенгарагсе... 2 км от Даугавы... Мои соболезнования всем тем, кто пытается уснуть, находясь ближе.
Es visu laiku domāju, kāpēc tik skaļa mūzika ārā... Es dzirdu #Positivus. Ķengaragā... 2km attālumā no Daugavas... Izsaku līdzjūtību visiem, kuri cenšas gulēt esot tuvāk 😲😬— Ance Miķelsone (@AnceMikelsone) July 15, 2022
Пусть этот #positivus существует, но в Риге больше не надо. Мне не нравится слушать то, что там играет. И я не живу рядом с Луцавсалой...
Lai jau tas #positivus eksistē, bet Rīga vairs nevajag. Man nepatīk klausīties to kas tur skan. Un es nedzīvoju Tuvu Lucavsalai.....— Mr. Jēkabs 🇱🇻🇺🇦 (@JeekabsLeja) July 15, 2022
Как отмечают пользователи соцсетей, фестиваль Positivus было слышно в таких районах столицы, как Пурвциемс, Гризинькалнс, Кенгарагс, Саркандаугава и другие.
При этом не все пользователи были недовольны громкой музыкой за окном: "Сидим слушаем, кайфуем и не завидуем!", "Мне не мешает, такое летнее настроение", Концерт - это хорошо, ваши упреки - это плохо... Всем мира!", "А мне понравилось. И в клуб ехать не пришлось. И уснула как ребенок под музыку".
Как отмечают жители, концерт был слышен до 2:00 ночи.
Пользователи соцсетей, которые посетили фестиваль, также пожаловались на дождливую погоду.
Сегодня вечером будем хвастаться не красивыми платьями, а красивыми резиновыми сапогами и плащами.
Šovakar tas nebūs skaisto festivāla kleitu izrādīšanas pasākums, bet kuram skaistāki gumijnieki un lietusmēteļi. #Positivus— Marta Lagzdina (@LagzdinaMarta) July 15, 2022
Я смотрю в окно, за которым уже давно льет дождь, и думаю - в Салацгриве, в отличие от Луцавсалы, по крайней мере были деревья.
Skatos pa logu, aiz kura jau diezgan ilgi gāž kā no spaiņa un domāju - Salacgrīvā atšķirībā no Lucavsalas vismaz bija koki. #Positivus— Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) July 15, 2022
В Depo еще есть резиновые сапоги?
Depo vēl gumijas zabāki ir? #positivus— Māris Reliņš (@MarisRelins) July 15, 2022
Уже сообщалось, что на этой неделе после двухлетнего перерыва проходит 14-й фестиваль Positivus. Он впервые проходит в Риге, на Луцавсале. Двухдневный фестиваль включает яркую музыкальную программу, классику кино и увлекательные мероприятия. Выступают артисты мирового уровня, такие как A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, The Avalanches (DJ Set), Caribou, Asaf Avidan, Yves Tumor, Thundercat, Bas, а также звезды отечественной музыки - ansis, сенсация "Евровидения" Citi Zēni, Артур Скутелис, Роланд Че (rolands če) и многие-многие другие.
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