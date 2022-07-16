"На улице Иерикю тряслись стекла": жители столицы обсуждают фестиваль Positivus

"Доброй ночи, соседи! Как вам "добровольно принудительный Positivus? Веселится и ликует весь народ!

И билеты не покупала, и спать невозможно. Почему в городе? Не чайки, так музыка", - написала Наталья, участница группы "Пурвциемс", в Facebook.

"На улице Иерикю у Domina тряслись стекла, коты под кроватью до двух ночи сидели", "А я уже к соседу собрался идти, а это Positivus", "На улице Дарзциема можно даже танцевать", "Живу на Маскачке недалеко от трамвайного депо, бомбит не по-детски. Закрыла окна, беруши в уши, и кайф", - жалуются жители Риги в комментариях.

Также на шум в Риге обратили внимание и пользователи Twitter.

Я все думаю, почему на улице такая громкая музыка... Я слышу #Positivus. В Кенгарагсе... 2 км от Даугавы... Мои соболезнования всем тем, кто пытается уснуть, находясь ближе.

Es visu laiku domāju, kāpēc tik skaļa mūzika ārā... Es dzirdu #Positivus. Ķengaragā... 2km attālumā no Daugavas... Izsaku līdzjūtību visiem, kuri cenšas gulēt esot tuvāk 😲😬 — Ance Miķelsone (@AnceMikelsone) July 15, 2022

Пусть этот #positivus существует, но в Риге больше не надо. Мне не нравится слушать то, что там играет. И я не живу рядом с Луцавсалой...

Lai jau tas #positivus eksistē, bet Rīga vairs nevajag. Man nepatīk klausīties to kas tur skan. Un es nedzīvoju Tuvu Lucavsalai..... — Mr. Jēkabs 🇱🇻🇺🇦 (@JeekabsLeja) July 15, 2022

Как отмечают пользователи соцсетей, фестиваль Positivus было слышно в таких районах столицы, как Пурвциемс, Гризинькалнс, Кенгарагс, Саркандаугава и другие.

При этом не все пользователи были недовольны громкой музыкой за окном: "Сидим слушаем, кайфуем и не завидуем!", "Мне не мешает, такое летнее настроение", Концерт - это хорошо, ваши упреки - это плохо... Всем мира!", "А мне понравилось. И в клуб ехать не пришлось. И уснула как ребенок под музыку".

Как отмечают жители, концерт был слышен до 2:00 ночи.

Пользователи соцсетей, которые посетили фестиваль, также пожаловались на дождливую погоду.

Сегодня вечером будем хвастаться не красивыми платьями, а красивыми резиновыми сапогами и плащами.

Šovakar tas nebūs skaisto festivāla kleitu izrādīšanas pasākums, bet kuram skaistāki gumijnieki un lietusmēteļi. #Positivus — Marta Lagzdina (@LagzdinaMarta) July 15, 2022

Я смотрю в окно, за которым уже давно льет дождь, и думаю - в Салацгриве, в отличие от Луцавсалы, по крайней мере были деревья.

Skatos pa logu, aiz kura jau diezgan ilgi gāž kā no spaiņa un domāju - Salacgrīvā atšķirībā no Lucavsalas vismaz bija koki. #Positivus — Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) July 15, 2022

В Depo еще есть резиновые сапоги?

Depo vēl gumijas zabāki ir? #positivus — Māris Reliņš (@MarisRelins) July 15, 2022

Уже сообщалось, что на этой неделе после двухлетнего перерыва проходит 14-й фестиваль Positivus. Он впервые проходит в Риге, на Луцавсале. Двухдневный фестиваль включает яркую музыкальную программу, классику кино и увлекательные мероприятия. Выступают артисты мирового уровня, такие как A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, The Avalanches (DJ Set), Caribou, Asaf Avidan, Yves Tumor, Thundercat, Bas, а также звезды отечественной музыки - ansis, сенсация "Евровидения" Citi Zēni, Артур Скутелис, Роланд Че (rolands če) и многие-многие другие.