Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

25-летняя Касаткина рассказала о своей ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте российской футболистки Надежды Карповой. "Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за неё. И не только за неё: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать".

"Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно ещё не было от меня на камеру. Мне, на самом деле, прикольно. Есть ли у меня девушка? Да", - сказала Касаткина в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

"Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть всё равно", - добавила спортсменка.

Дарья Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF. В начале лета она впервые вышла полуфинал "Ролан Гаррос" и в настоящий момент располагается на 12-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Видео: Интервью Дарьи Касаткиной