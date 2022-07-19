Украинка Ярослава Магучих раскритиковала российских спортсменов

"Больше нет никаких взаимоотношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими спортсменами, но после этого всё изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что Россия ведёт войну в моей стране, в Украине… А потом говорят: мы ничего не можем сделать. Они могут сделать что угодно. Почему они так думают?" - приводит слова Могучих NRK.

Также 20-летняя Магучих сказала, что россиянка Мария Ласицкене больше не является её кумиром. "Она написала письмо президенту МОК Томасу Баху только через три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо", - отметила Магучих.

Напомним, во время Олимпийских игр-2020 в Токио Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию, на которой спортсменки из России и Украины обнимались. Этот снимок вызвал шквал критики в адрес украинской легкоатлетки.

Магучих столкнулась с настоящей травлей в соцсетях, а в Министерстве обороны Украины со спортсменкой, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, провели разъяснительную беседу.

Сама Магучих объяснила совместное фото тем, что была в восторге от выигранной олимпийской медали. "В такие минуты хочется обнять весь мир", - заявила она.

Ярослава Магучих - бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионка мира в помещении (2022), чемпионка Европы в помещении (2021).