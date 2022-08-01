Понятные выборы ⟩ Что обещает "Согласие"

Зелен виноград

Несмотря на то, что на трех последних выборах "Согласие" получало больше всего голосов избирателей, партии ни разу ни удалось пробиться в коалицию или заполучить хотя бы один министерский пост. Даже рычаг в виде мэрства в Риге с 2009 по 2019 год не помог.

Это в некоторой степени снимает с них ответственность. Можно смело обещать очень много, а потом разводить руками: "Мы очень хотели выдать каждому латвийцу по 1000 евро, но злая коалиция нам не разрешила", - не занимаясь при этом социально-экономическими расчетами пользы таких идей.

Но нас с вами не проведешь. И, как я уже писал, "нахождение в оппозиции ни в коем случае не должно быть оправданием бездействия". Так что давайте же читать, есть ли в программе "Согласия" хоть что-то, достойное внимания?

Вы все делаете неправильно!

Ожидаемо начинается программа с критики действующих властей. Тут ничего особенного нет, и я бы даже не заострял на этом внимание, если бы не один крайне забавный момент.

"Latvijai ir nepieciešams restarts!" - гордо заявляется в конце вступления. И это все красиво. Вот только под лозунгом "Restartē Rīgu" года два назад объединение "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и победило на выборах в Рижскую думу!