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Понятные выборы ⟩ Что обещает "Согласие"
Представитель партии "Согласие" Екатерина Морозова (слева), лидер списка в Земгале Александр Казачков, лидер списка в Видземе Ивар Зариньш, депутат РД Анна Владова и лидер списка по Латгале, депутат Регина Лочмеле Фото: Zane Bitere/LETA
Артем Липин rus.tvnet.lv
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Что обещает "Согласие"
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Давайте не будем друг друга обманывать - только золотая рыбка, колодец желаний и цветик-семицветик помогут "Согласию" попасть в коалицию. И это прекрасно понимают и сами представители партии.

Выборы все ближе, и все больше партий стали раскрывать свои обещания (более известные как предвыборные программы). И после цикла из семи статей, посвященных выполнению (или, скорее, невыполнению) обещаний, данных перед прошлыми выборами, настало время взглянуть на то, чем нас завлекают на выборах в 14-й Сейм. И первые на очереди - вечная оппозиция, партия "Согласие".

Подробнее о том, как "Согласие" пыталось выполнить свои обещания последние четыре года, а также об истории создания партии вы можете прочитать в соответствующей статье.

Так что здесь я на это отвлекаться не буду.

Полностью с программой "Согласия" вы можете ознакомиться здесь. А на русском языке - на сайте "Согласия".

Но вот основные пункты:

  • Президента должен избирать народ;
  • Упростить процедуру проведения референдумов;
  • Неграждане Латвии могут голосовать;
  • Ввести электронное голосование;
  • Государство должно сильнее контролировать экономику;
  • Снизить налоги на товары и услуги;
  • Единовременные пособия жителям;
  • Увеличить финансирование медицины;
  • Увеличить финансирование науки;
  • Язык обучения - не только государственный.

А теперь давайте приступим к более детальному анализу.

Зелен виноград

Несмотря на то, что на трех последних выборах "Согласие" получало больше всего голосов избирателей, партии ни разу ни удалось пробиться в коалицию или заполучить хотя бы один министерский пост. Даже рычаг в виде мэрства в Риге с 2009 по 2019 год не помог.

Это в некоторой степени снимает с них ответственность. Можно смело обещать очень много, а потом разводить руками: "Мы очень хотели выдать каждому латвийцу по 1000 евро, но злая коалиция нам не разрешила", - не занимаясь при этом социально-экономическими расчетами пользы таких идей.

Но нас с вами не проведешь. И, как я уже писал, "нахождение в оппозиции ни в коем случае не должно быть оправданием бездействия". Так что давайте же читать, есть ли в программе "Согласия" хоть что-то, достойное внимания?

Вы все делаете неправильно!

Ожидаемо начинается программа с критики действующих властей. Тут ничего особенного нет, и я бы даже не заострял на этом внимание, если бы не один крайне забавный момент.

"Latvijai ir nepieciešams restarts!" - гордо заявляется в конце вступления. И это все красиво. Вот только под лозунгом "Restartē Rīgu" года два назад объединение "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и победило на выборах в Рижскую думу!

Нет, я понимаю, у гениев мысли схожи, да и вообще - не то чтобы Мартиньш Стакис зарезервировал за собой право использования слова "рестарт", но как-то слишком близко по времени находятся эти лозунги, чтобы считать это простым совпадением.

С другой стороны, возможно, "Согласие" учится на своих поражениях. А это надо поддерживать.

Следующая часть посвящена различного рода выборам. Тут есть несколько интересных идей (в частности, одномандатные округа и упрощенная процедура референдумов). Из любопытного - четыре года назад эта сфера "Согласию" в предвыборной кампании не была интересна совсем.

Да и в своих законопроектах о таких вещах "Согласие" задумывалось лишь дважды. Законопроект № 546 - об электронном голосовании, и законопроект № 1471 - о том, чтобы президента выбирал народ.

А теперь вдруг оказалось, что это верхняя позиция в предвыборной программе. Как-то внезапно, если честно. Особенно учитывая, что кризисных моментов много - война в Украине, рост цен, грядущий отопительный сезон, возобновившийся рост случаев Covid-19 и так далее.

Возможно, я придираюсь, но точно ли первая (получается, самая важная) часть программы должна быть посвящена тому, кто выбирает президента и сколько подписей нужно для проведения референдума?

Всем нужны деньги

Следующая часть программы - экономика и производство. "Согласие" предлагает, чтобы государство чуть плотнее занялось планированием и развитием производства.

Основные три принципа - прагматизм, национальные интересы и инновации. Тут, кстати, связь с прошлой программой наблюдается куда плотнее. Еще четыре года назад "Согласие" предлагало создать "Национальную систему инноваций".

Дальше в программе звучат конкретные предложения - снижение налогов на некоторые продукты и услуги (какие именно - не уточняется), регулирование цен на некоторые товары со стороны государства (опять без конкретных уточнений) и выплата единовременных пособий некоторым категориям жителей (как вы догадались, каким именно категориям - загадка).

Впрочем, давайте посмотрим на предложения "Согласия" за последние четыре года - кому именно они хотели повысить пособия?

Так-так. Людям, работавшим на месте Чернобыльской катастрофы (законопроект № 345) и... всё.

Да и в целом экономических предложений, поданных в Сейм за последние четыре года, у "Согласия" не так уж и много. Пару раз предложили понизить налог на лекарства, пытались добавить "дигитальный налог", запретить приватизацию портов и так далее. В общей сложности не больше 10 законопроектов за четыре года.

Так что экономическая позиция у "Согласия" пусть не очень конкретная, но внятная и заметная. Вот только не очень много они пытаются сделать для того, чтобы привнести ее в жизнь. Может, в этот раз получится?

Слева направо: лидер партии "Согласие" в Земгале, присяжный адвокат Александр Казачков, представитель партии Екатерина Морозова, лидер партии в Латгале, депутат 13-го Сейма Регина Лочмеле, член правления партии, депутат Рижской думы Анна Владова и член правления партии, лидер списка в Видземе Ивар Зариньш.
Слева направо: лидер партии "Согласие" в Земгале, присяжный адвокат Александр Казачков, представитель партии Екатерина Морозова, лидер партии в Латгале, депутат 13-го Сейма Регина Лочмеле, член правления партии, депутат Рижской думы Анна Владова и член правления партии, лидер списка в Видземе Ивар Зариньш. Фото: Zane Bitere/LETA

Сразу мысль - как народ?

Последняя часть программы посвящена людям. Тут намешано много всего, поэтому пробежимся быстро.

Здравоохранение - нужно больше финансирования, больше работников, больше студентов и государственный контроль за ценами на лекарства. 

Наука - опять-таки нужно больше денег и больше людей.

Образование - нужно "готовить выпускников с достаточным уровнем знаний и навыков, необходимым для дальнейшего профессионального обучения", и надо давать возможность выбирать язык.

А теперь проанализируем.

Здравоохранение - кстати, один из немногих пунктов, о котором "Согласие" говорило еще четыре года назад, и за время работы 13-го Сейма партия неоднократно пыталась протолкнуть соответствующие законопроекты (кроме уменьшения налога на лекарства, о чем я уже говорил, были и предложения улучшить технику врачей, увеличить финансирование, расширить медицинское страхование). В общем, в этой части "Согласие" может с уверенностью говорить, что работали в этом направлении.

А вот с наукой и образованием сложнее. Начнем с того, что наука совсем не упоминалась в предвыборной программе четырехлетней давности, а законопроект, связанный с ней, был предложен всего один (№ 224 - повышение финансирования до 1,5% от ВВП).

Еще смешнее с образованием. Ну, выбор языка - это понятно, это давняя позиция "Согласия". Меня больше волнует вот это предложение - "Система всеобщего образования должна готовить выпускников с достаточным уровнем знаний и навыков, необходимым для дальнейшего профессионального обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях, с хорошим знанием государственного и иностранных языков".

То есть с этим сложно спорить, но разве это не то, чем система образования занимается прямо сейчас? Мы можем спорить об уровне, но по большому счету "Согласие" написало в программе - "образование должно образовывать". Ну да. Должно. Дальше-то что?

Заканчивается программа "Согласия" следующим предложением - "Социал-демократическая партия "Согласие" - единственная политическая сила в Латвии, у которой есть предложение и достаточная поддержка общества для проведения подобных реформ и управления переменами".

И вы уж меня простите, но это вранье. Как я и писал в самом начале статьи, "Согласие" ни разу не было в правительстве или в коалиции в Сейме. Сейчас шансы на это еще меньше.

Партия "Согласие" подает в Центральную избирательную комиссию список кандидатов в депутаты и предвыборную программу выборов в Сейм 14-го созыва
Партия "Согласие" подает в Центральную избирательную комиссию список кандидатов в депутаты и предвыборную программу выборов в Сейм 14-го созыва Фото: Zane Bitere/LETA

***

В этой серии статей я не буду говорить, за кого голосовать надо или не надо - решайте сами.

Я даже не буду оценивать сами идеи, и неважно: я за латышский язык обучения или против; хочу ли я выбирать президента или меня устраивает нынешнее положение вещей. Вы сами можете понять, насколько вам близки предложения разных партий, и выбрать, за кого голосовать.

Но даже в отрыве от всего этого к программе "Согласия" у меня есть несколько претензий.

  • Мало конкретики (справедливости ради, это относится к большей части предвыборных программ);
  • Слабая связь с деятельностью партии за последние четыре года (за исключением здравоохранения и всенародных выборов президента);
  • Странные приоритеты - изменение правил выборов выше экономики и образования?

Впрочем, это лишь первый анализ предвыборных программ партий. Впереди нас ждет еще много увлекательного.

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