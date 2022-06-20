Историческая справка

Программа и выполнение

Вердикт

Партия "Согласие" не стала частью коалиции, но получила больше всего мест в нынешнем парламенте. Помогло ли это хотя бы сдвинуться в сторону заявленных целей? Давайте разбираться.

Начнем с главного. Да - партия "Согласие" не стала частью коалиции. Но это не останавливает их от подачи запросов, законопроектов, участий в голосованиях. И их голоса могут быть крайне важны, если коалиция не может договориться внутри себя (как произошло в случае закона о партнерских отношениях).

В общем, нахождение в оппозиции ни в коем случае не должно быть оправданием бездействия. Так что давайте посмотрим, насколько деятельность "Согласия" совпадает с тем, что было обещано в программе.

Историческая справка

История "Согласия" начинается в июле 2005 года, когда Партия народного согласия, партия "Новый центр" и Даугавпилсская городская партия объединились в "Центр Согласия". В декабре к ним присоединяются Социалистическая партия Латвии и Социал-демократическая партия.

Практически сразу, в октябре, главой "Центра Согласия" стал Нил Ушаков.

Нил Ушаков, 2006 год ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

В 2010 году Партия народного согласия, партия "Новый центр" и Социал-демократическая партия объединились в партию "Согласие", но "Центр Согласия" продолжил существовать до 2014 года, но уже на выборах в Европарламент 24 мая 2014 года "Согласие" и Социалистическая партия Латвии участвовали сами по себе. С тех пор партии так и существуют отдельно, хотя, например, в 13-м Сейме именно от фракции "Согласия" находится член Социалистической партии Латвии Артурс Рубикс.

В дальнейшем, говоря об успехах партии, я буду говорить именно "Согласие", чтобы не было путаницы.

Так вот "Согласие" всю свою политическую карьеру весьма удачно стартовала на выборах.

9-й Сейм: 14,42% голосов, 17 мест в парламенте - 4-е место ;

; 10-й Сейм: 26,04% голосов, 29 мест в парламенте - 2-е место ;

; 11-й Сейм: 28,436% голосов, 32 места в парламенте - 1-е место ;

; 12-й Сейм: 23% голосов, 24 места в парламенте - 1-е место ;

; 13-й Сейм: 19,8% голосов, 23 места в парламенте - 1-е место.

Несмотря на такой успех у избирателей, "Согласие" ни разу не было частью коалиции, и ни один ее представитель ни разу не был министром ни в одном из правительств.

Намного удачнее сложилась карьера "Согласия" в муниципалитетах, главным образом, конечно, в столице Латвии, Риги. В 2009 году мэром Риги был избран Нил Ушаков. Он им и оставался на протяжении 10 лет ("Согласие" вместе с "Честь служить Риге" забирали большинство в думе в 2013 и 2017 годах), пока в 2019 году не ушел с поста из-за коррупционного скандала.

В детали уходить не буду, они не так важны для этой статьи, но на внеочередных выборах в Рижскую думу, в 2020 году, "Согласие" впервые потеряло коалиционное большинство. Даже вместе с "Честь служить Риге" они набрали лишь 19 из 60 мест в думе, что позволило занять место мэра Мартиньшу Стакису (изначально "Для развития/За!", ныне беспартийный).

Кстати, из-за скандала Ушаков в 2019 году не претендовал на пост председателя партии, так что официально главой "Согласия" считается Янис Урбанович.

Претерпела изменения и фракция "Согласия" в Сейме. На данный момент во фракции находится 18 депутатов вместо 23. Самым значимым стал, пожалуй, выход из фракции и партии Вячеслава Домбровского, который в начале организовал свою партию "Республика", после чего покинул и ее, и присоединился к объединению "Для развития/За!".

Кроме того заметным стал и скандал, связанный с Янисом Адамсонсом, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

Программа и выполнение

Как обычно, программу можно прочитать здесь. Но в этот раз, учитывая оппозиционность "Согласия", мы пойдем другим путем. Давайте посмотрим, какие именно законопроекты подавала партия, и уже потом соотнесем их с обещаниями и целями.

Всего за время 13-го Сейм было подано 59 законопроектов, среди заявителей которых значатся депутаты "Согласия". Из них 42 были поданы исключительно депутатами "Согласия", а остальные 17 депутатами "Согласия" в компании с кем-то. Иногда это даже один депутат от "Согласия" и компания политиков из других партий, в том числе и коалиционных. Некоторые союзы особенно удивительны (никогда бы не подумал, что Нацобъединение и "Согласие" могут что-то делать вместе), но об этом позже.

Из этих 59 законопроектов лишь три были приняты и еще один находится на стадии рассмотрения (прошел второе чтение). Во всех четырех случаях - депутаты "Согласия" не единственные инициаторы законопроекта. Причем именно в трех принятых законопроектах среди инициаторов находится лишь один депутат "Согласия".

Это к вопросу об эффективности, но, как я и писал выше, "Согласие" - это оппозиционная партия.

С другой стороны, давайте посмотрим на содержание этих законопроектов, что именно пыталась достичь партия. Здесь нас ждет парочка интересных сюрпризов.

Условно все поданные "Согласием" (или с их участием) законопроекты можно разделить на шесть групп. Я буду использовать номера этих законопроектов, чтобы желающие могли бы более подробно ознакомиться с ними здесь.

Здравоохранение

Понизить налог на лекарства до 5% (законопроекты №556 и №1461);

Расширить медицинское страхование (законопроект №226);

Выдать врачам новую технику (законопроекты №1285 - это, кстати, было принято, но и от "Согласия" там был только депутат Виталий Орлов);

Использовать более оптимистичный прогноз роста ВВП, чтобы увеличить бюджеты на 2018-2020 годы и направить эту разницу на здравоохранение (законопроект №78);

Уравнять в правах с переболевшими и вакцинированными тех, у кого в крови найдено достаточно количество антител ("ковидный" законопроект №1330).

Однако, в своей программе "Согласие" обещало совсем другие вещи. Нет, повышение бюджета здравоохранения и борьба с подорожанием лекарств есть и там. Но где поддержка региональных аптек? Где снижение затрат пациентов? Где улучшение доступа к специалистам? Решение этих проблем "Согласие" не предлагает даже теоретически.

Очередь к семейному врачу в Елгаве. ФОТО: Gaļina Kudrjavceva/LETA

Образование

Продлить финансирование интернат-школ (законопроект №188);

Увеличить финансирование науки до 1,5% (законопроект №224);

Государство предоставляет проверку детей до 3-х лет, чтобы проверить их развитие (законопроект №341 - принято, от "Согласия" Орлов, кроме того Райвис Дзинтарс от Нацобъединения, Мария Голубева и Инесе Войка от "Для развития/За!", Инесе Либиня-Эгнере от "Нового Единства");

Кабмин определяет возраст проверки ребенка (законопроект №558);

Повышение зарплат педагогам (законопроект №347);

Провести курсы повышения мастерства для педагогов, которые не соответствуют компетенциям (законопроект №424);

Расходы на интернет в образовании оплачивает самоуправление ("ковидный" законопроект №669).

Посмотрите сколько замечательных идей. Одна даже настолько замечательная, что объединила собой такие разные партии как "Согласие" и Нацобъединение. Вот только ничего из этого "Согласие" не обещало. Кроме повышения зарплат учителям.

Зато вот, что обещало: бесплатное питание в школах, оценку реформ образования, трилингвальное обучение, автономию школам, назначить цели высшему образованию и так далее... В общем, практически полное несоответствие заявленных целей и поданных законопроектов.

Госуправление

Именно в этой сфере "Согласие" подало больше всего законопроектов - 15. Да, один в связке с представителями всех коалиционных партий (законопроект №1386 - отмена одного из "ковидных" правил для депутатов), он и был принят.

Но вот некоторые из остальных 14-и: чтобы министр не мог занимать пост депутата; получение только одной зарплаты при совмещении постов депутата и парламентского секретаря; депутат может сложить мандат на время беременности; объединение и изменений статей Сатверсме о президенте Латвии и так далее.

Отдельно отмечу явно издевательские законопроекты №231 и №232. Их идея такова - отменять две инструкции, принимая новое регулирование. Почему издевательское? Потому что это практически слово в слово формулировка из предвыборной программы "Нового Единства" - пункт 7.а. Видимо, единственный посыл этих законопроектов был - "смотрите, как они не выполняют свои обещания".

Это все очень мило. Вот только, несмотря на такой упор на сферу госуправления, "Согласие" вообще ее не упоминала в своей программе. Ни разу. Просто любопытный дуализм.

Благосостояние

Повысить минимальную зарплату до 500 евро (законопроекты №214 и №228);

Повысить пособия на детей до 50/100/150 евро за одного/двух/трех и больше детей (законопроекты №216 и №230);

Повысить необлагаемый минимум до 500 евро в месяц (законопроекты №215 и №229);

Повысить необлагаемый минимум пенсионерам до 500 евро в месяц (законопроект №751 - "Согласие" совместно с СЗК и независимым депутатом Юлией Степаненко);

Выплачивать пенсии и пособия людям с инвалидностью и/или старше 80 лет по месту жительства (законопроект №397);

Пересчитать индексацию пенсий (законопроекты №1354 и №1478);

Пересчитать стаж для пенсий (законопроекты №1490 и №1514);

Улучшить рабочие условия для беременных (законопроект №625 - от "Согласия" только Регина Лочмеле, остальные это депутаты СЗК, а также несколько независимых депутатов, включая Гобземса);

Больше безработных смогут просить пособия по Covid-19 ("ковидный" законопроект №950).

Тут, пожалуй, больше всего законопроектов, которые соотносятся с программой "Согласия". В принципе, все, где есть слово "пенсии", можно отнести туда.

Но забавно другое. Первых четыре пункта - это слово в слово обещания многих других коалиционных партий (в частности, "Нового Единства"). Вплоть до числа 500. Да-да, так же, как и в случае с законопроектами №231 и №232 в предыдущем разделе.

Как вы можете понять по номерам, это были одни из первых законопроектов, поданных 13-м Сеймом, все они были рассмотрены в январе-феврале 2019 года, буквально через пару месяцев после выборов.

Учитывая, что никакого повышения зарплат в программе "Согласия" нет (как и числа 500 в случае пенсий), я делаю вывод, что это очередной троллинг политических конкурентов.

И, кстати, эти четыре пункта в итоге были приняты, только уже ближе к концу срока 13-го Сейма и по инициативе других партий.

Другое

Здесь я тоже не буду расписывать слишком детально, чтобы не утомлять. Достаточно сказать, что лишь один из оставшихся законопроектов никак не соотносится с программой партии "Согласие".

Речь идет о законе об автодорогах. В программе "Согласие" обещает добиться того, чтобы 80% от акцизного налога на топливо отправлялось в фонд автодорог. На деле 4-й пункт 12-й статьи закона уже это оговаривает. Единственная разница, что в законе есть приписка "если в бюджете не указано по-другому". Именно эту приписку и пыталось убрать "Согласие" законопроектом №227. Не удалось.

Все остальные поданные законопроекты не связаны с обещаниями "Согласия". Ни поданный Региной Лочмеле и Виталием Орловом вместе с депутатами от "Для развития/За!" законопроект №738 (внести новые продукты в закон о табачных изделиях); ни увеличение пособия людям, работавшими над устранениями последствий Чернобыльской катастрофы (законопроект №345); ни борьба с приватизацией портов (законопроект №535); ни многое-многое другое...

Еще отдельно отмечу две попытки сделать 21 ноября памятным днем (законопроекты №31 и №461). Оба раза в законопроекте 21 ноября пытались добавить в список памятных дат под названием "день памяти погибших в трагедии" (traģēdijās bojā gājušo piemiņas diena). Оба раза законопроект был отклонен решением Комиссии по правам человека и общественным делам.

Депутат Сейма Регина Лочмеле - также глава общества Zolitūde 21.11. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

И это при том, что председателем этой комиссии является Артусс Кайминьш - один из подателей законопроекта №31, а заместитель председателя - член фракции "Согласия" Борис Цилевич.

Но вот наступает 25 мая 2021 года - и эта же комиссия во главе с тем же Кайминьшем подает законопроект №1086, где 21 ноября снова просят добавить в список памятных дат, но уже под названием "день памяти трагедии 21 ноября 2013 года" (2013. gada 21. novembra traģēdijas atceres diena).

И - о чудо! - законопроект принимается в двух чтениях, и уже 16 июня свою подпись на нем ставит президент Латвии Эгилс Левитс.

Но! Все "Согласие" голосует против этого законопроекта или не голосует вовсе! Видимо, вопрос формулировки - как именно вспоминать 21 ноября - настолько важен для всех действующих лиц.

Ну и надо ли говорить, что трагедия в Золитуде никаким боком не упоминается в программе "Согласия".

Вывод

Как я и писал в начале, с оппозиционных партий сложно спрашивать по невыполнению обещаний. Ведь вся коалиция против них, верно?

Вот только даже по поданным законопроектам у "Согласия" лишь 11 из 59 связаны с предвыборной программой (и это я еще щедро считаю).

Если же зайти как раз со стороны программы, то там процент получается еще хуже. Из 35 пунктов программы (не считая общих фраз) "Согласие" подавало законопроекты, связанные лишь с четырьмя из них (учитывая и уже существующий законопроект о том, что 80% акцизного налога уходят на автодороги). 4 из 35 - 11,4%. Для сравнения до этого худшими были "Для развития/За!" - 3 из 14 или 21,4%.

Зато есть время потроллить "Новое Единство" их программой, побороться за назначение 21 ноября памятной датой и попытаться заставить министра экономики ежегодно делать доклад по народному хозяйству.

И опять-таки, претензий не было бы, если бы "Согласие" обещало бы заниматься именно этим. Но в программе-то идеальная Латвия будущего: государственный бренд сельского био-хозяйства; подготовка 3000 специалистов по ИКТ в год; создание Системы национальных инноваций; трилингвальное образование и так далее...

У "Согласия" была бы очень сильная позиция, если бы они сейчас, по итогу четырех лет, могли бы сказать: "Смотрите, сколько классных проработанных планов мы предложили, а эта злая коалиция принципиально с нами не работает". Но по итогу - деятельность "Согласия" и их предвыборная программа - это две параллельных вселенных. А Нил Ушаков и Янис Урабнович - не Рик и Морти, чтобы между ними порхать.

"Понятные выборы" - это серия публикаций от RUS TVNET и рубрики "Липину интересно". Уже 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматриваем, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучаем новые программы, которые партии представили потенциальным избирателям.