На обложку FIFA впервые попала девушка. Кто она?

С новой командой Сэм два года подряд становилась чемпионкой Англии, в 2021 году завоевала с "Челси" Кубок лиги, а также вышла в финал Лиги чемпионов, уступив там со счётом 0:4 "Барселоне". В сезоне-2021/22 Сэм стала лучшим бомбардиром лиги и получила награду "лучшей футболистки Англии".

Карьера в сборной у Сэм тоже более чем впечатляющая. В 2010 году она помогла своей команде впервые в истории завоевать Кубок Азии. В 2019-м Керр стала капитаном национальной сборной, а на Олимпиаде-2020 в Токио австралийская команда заняла 4-е место - самое высокое за свою историю.

Игры в Токио для австралийки получились особенными ещё и потому, что во время них Сэм сообщила на своей странице в Instagram, что состоит в романтических отношениях с полузащитницей сборной США Кристи Мьюис.

На счету 28-летней Сэм Керр 59 голов в 110 матчах за сборную Австралии. Это позволяет ей быть лучшим бомбардиром в истории сборных Австралии вне зависимости от пола (предыдущий рекорд принадлежал Тиму Кэхиллу - 50 голов).

Сэм Керр сегодня - одна из главных австралийских звёзд в спорте. Она первая австралийка, номинированная на "Золотой мяч", а также первая футболистка из Австралии, попавшая в топ-3 лучших футболистов мира по версии FIFA (в 2021 году).

А ещё Сэм умеет не только забивать голы, но и эффектно их праздновать, делая сальто назад!

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