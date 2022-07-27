EA представила обложки FIFA 23, на которых изображены французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и австралийка Сэм Керр из "Челси".
На обложку FIFA впервые попала девушка. Кто она?
Сэм Керр появится на обложке стандартного издания в Австралии и Новой Зеландии, а также на эксклюзивных изданиях, которые будут распространяться по всему миру через Amazon.
Кроме того, пара Мбаппе и Керр будет изображена на глобальной обложке Ultimate Edition Global, которая станет первой обложкой с изображением игрока-женщины.
Кто такая Сэм Керр?
Сэм Керр родилась в австралийском городе Фримантл и большую часть своей футбольной карьеры провела в Австралии и США. До 12 лет она играла в австралийский футбол, лишь потом перейдя в футбол по европейским правилам.
Девушка признавалась, что в первый сезон в новом для себя виде спорта она плохо понимала, что происходит на поле и в чём смысл оффсайдов. Тем не менее уже в 15 лет она провела свой первый матч в чемпионате Австралии.
В ноябре 2019 года Керр подписала контракт с лондонским "Челси". Сумма контракта составляла более чем 600 тысяч долларов за сезон.
С новой командой Сэм два года подряд становилась чемпионкой Англии, в 2021 году завоевала с "Челси" Кубок лиги, а также вышла в финал Лиги чемпионов, уступив там со счётом 0:4 "Барселоне". В сезоне-2021/22 Сэм стала лучшим бомбардиром лиги и получила награду "лучшей футболистки Англии".
Карьера в сборной у Сэм тоже более чем впечатляющая. В 2010 году она помогла своей команде впервые в истории завоевать Кубок Азии. В 2019-м Керр стала капитаном национальной сборной, а на Олимпиаде-2020 в Токио австралийская команда заняла 4-е место - самое высокое за свою историю.
Игры в Токио для австралийки получились особенными ещё и потому, что во время них Сэм сообщила на своей странице в Instagram, что состоит в романтических отношениях с полузащитницей сборной США Кристи Мьюис.
На счету 28-летней Сэм Керр 59 голов в 110 матчах за сборную Австралии. Это позволяет ей быть лучшим бомбардиром в истории сборных Австралии вне зависимости от пола (предыдущий рекорд принадлежал Тиму Кэхиллу - 50 голов).
Сэм Керр сегодня - одна из главных австралийских звёзд в спорте. Она первая австралийка, номинированная на "Золотой мяч", а также первая футболистка из Австралии, попавшая в топ-3 лучших футболистов мира по версии FIFA (в 2021 году).
А ещё Сэм умеет не только забивать голы, но и эффектно их праздновать, делая сальто назад!
Первый трейлер игры FIFA 23 вышел 20 июля, а сама игра будет доступна 30 сентября. Всем любителям компьютерных игр в жанре симулятора футбола смотреть обязательно!
FIFA 23 станет последней игрой, которая выйдет под брендом FIFA. Следующая игра серии уже будет носить название EA Sports FC.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!