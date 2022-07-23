Литва возобновляет транзит российских товаров в Калининград

Как уже сообщалось, в июне Литва запретила транзит по своей территории стали и других черных металлов, как того требовали санкции ЕС. В свою очередь в Кремле пригрозили ответными мерами.

Теперь литовское железнодорожное ведомство заявило, что возобновит перевозки грузов в Калининград.

На прошлой неделе Евросоюз уточнил, что запрет на транзит касается только автомобильных, а не железнодорожных перевозок, и в связи с этим Литва должна разрешить России перевозить бетон, древесину и алкоголь через территорию ЕС.

Так в среду, 13 июля, неназванный представитель ЕС в разговоре с агентством Reuters уточнил, что транзит санкционных российских товаров через территорию стран Евросоюза запрещен лишь автомобильным, но не железнодорожным транспортом: "Транзит санкционных грузов автомобильным транспортом российских операторов не допускается в соответствии с санкциями ЕС. В отношении железнодорожного транспорта такого запрета нет", - заявил высокопоставленный источник в Еврокомиссии.

В свою очередь МИД России отреагировал так: "Нас заверили, что речь идет об уточнении порядка перемещения наземным транзитом из и в Калининградскую область широкой номенклатуры грузов, которые подпадают под так называемый санкционный режим ЕС", - сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя правительства Калининградской области сообщило, что в ближайшее время на территорию страны доставят 60 вагонов цемента.

Русская служба ВВС отмечает, что Калининград в значительной степени зависел от транзитных маршрутов через Литву. Но в июне Вильнюс запретил перевозки через свою территорию некоторых российских товаров, попавших под санкции ЕС, включая строительные материалы. Это решение вызвало вспышку гнева в Москве.