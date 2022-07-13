Еврокомиссия: Россия может перевозить грузы в Калининград по железной дороге

Европейская комиссия объяснила, что запрет на перевозку санкционной продукции относится только к автомобильному транспорту. Согласно правилам, запрет не распространяется на транзит по железной дороге "при осуществлении необходимого контроля".

При этом перевозка подсанкционных товаров, технологий военного и двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

Так в среду, 13 июля, неназванный представитель ЕС в разговоре с агентством Reuters уточнил, что транзит санкционных российских товаров через территорию стран Евросоюза запрещен лишь автомобильным, но не железнодорожным транспортом: "Транзит санкционных грузов автомобильным транспортом российских операторов не допускается в соответствии с санкциями ЕС. В отношении железнодорожного транспорта такого запрета нет", - говорит высокопоставленный источник в Еврокомиссии.

В свою очередь МИД России отреагировал так: "Нас заверили, что речь идет об уточнении порядка перемещения наземным транзитом из и в Калининградскую область широкой номенклатуры грузов, которые подпадают под так называемый санкционный режим ЕС", - сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, ранее, Литва закрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции.