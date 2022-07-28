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"Он любил меня": модель о сексе с Роналду и своём футбольном клубе

rus.tvnet.lv
"Он любил меня": модель о сексе с Роналду и своём футбольном клубе
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Модель Playboy Даниэлла Чавес известна в мире футбола своим романом с Криштиану Роналду, но в последние годы она больше приблизилась к спорту, пишет Sport24.ru.

Даниэлла Чавес признавалась, что переспала с Роналду в 2015 году, когда он встречался с Ириной Шейк. Модель Playboy сама подробно рассказывала журналистам The Sun о встрече с игроком, который изначально был застенчивым, но после осмелел: "Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня влекло его тело. Ему понравилось моё лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy".

Летом 2020 года Даниэлла Чавес купила у себя на родине в Чили футбольный клуб "Ранкагуа Сур". Сейчас клуб находится в четвертой лиге (Терсера А). У модели большие планы, и она мечтает вывести команду в первый дивизион. Она подчёркивает, что сделает все возможное. 

Ранее RUS TVNET писал, что Криштиану Роналду - один из немногих футболистов, которые не пошли на поводу у моды и не стали делать себе татуировки.

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