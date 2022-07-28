"Он любил меня": модель о сексе с Роналду и своём футбольном клубе

Даниэлла Чавес признавалась, что переспала с Роналду в 2015 году, когда он встречался с Ириной Шейк. Модель Playboy сама подробно рассказывала журналистам The Sun о встрече с игроком, который изначально был застенчивым, но после осмелел: "Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня влекло его тело. Ему понравилось моё лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy".