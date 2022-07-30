Минобороны РФ опубликовало списки погибших в результате удара по колонии в Еленовке

В списке погибших - 50 человек, в списке раненых - 73 человека. В министерстве уточнили, что непосредственно в результате атаки погибли 48 человек, еще двое умерли по дороге в больницу.

В Минобороны также сообщили, что всего в момент удара в колонии находились 193 пленных.

"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Патронатная служба полка "Азов" заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения и проверяет их подлинность, пишет Русская служба BBC.

"Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - отмечают в "Азове".

Ранее сообщалось, что в результате обстрела колонии в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", погибли 53 человека. Еще 75 человек, по данным властей самопровозглашенной ДНР, получили ранения. Украина заявила, что удар по колонии целенаправленно нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в совершении военных преступлений. Россия и ДНР возлагают ответственность за удар на Украину. Колония находится на территории, подконтрольной ДНР, более чем в 20 километрах от линии фронта.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.