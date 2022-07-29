Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке: что известно

Там в свою очередь утверждают, что российские военные совершили прицельный артиллерийский обстрел колонии с украинскими военнопленными, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и убийства, которые там совершались.

Вооруженные силы Украины не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры, а тем более мест, где содержатся военнопленные, сказано в пресс-релизе. Артиллерийских ударов в районе Еленовки, по утверждению Генштаба, украинские военные не наносили. Украинские военные не прокомментировали возможное число погибших.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил в своем телеграм-канале, что "имеет место тщательно спланированный удар по колонии".

"Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными пожарами на российских складах, логистических пунктах, командных центрах и мостах Херсонщины. Когда Украина что-то уничтожает, это автоматически подтверждают различные инструменты фиксации", - написал Подоляк.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров страны осудить "грубое нарушение международного гуманитарного права" и "признать Россию террористическим государством".

Незадолго до официального заявления издание "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в разведке написало, что артиллерийские удары в направлении Еленовки были зафиксированы - но, как утверждает издание, не украинских, а российских военных.

Еще один собеседник издания сообщил, что несколько дней назад украинских пленных перевели в промзону - именно в этот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.