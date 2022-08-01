Фото и видео ⟩ После победы в матче футболистка разделась на глазах у всего стадиона

Как отмечает издание, "матч был не самым интересным". Англия в середине второго тайма вела, однако Германия оперативно сравняла счёт. В дополнительное время Англия смогла забить. Отличилась футболистка Хлоя Келли, когда на 110-й минуте забила победный гол.

Хлоя Келли и Элла Тун Фото: Reuters/ScanPix

И это было не единственное, чем она запомнилась. Во второй раз спортсменка заставила обратить на себя внимание, когда сняла футболку во время празднования гола.

За такой поступок она получила жёлтую карточку, но вряд ли расстроилась.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: EPA/Scanpix

Как отмечает издание, этот поступок (помимо победы) принёс девушке новых поклонников и подписчиков в соцсетях.

Фото: AP/Scanpix

После игры победительницы устроили ещё одно шоу. Вся команда ворвалась на пресс-конференцию главного тренера и спела английскую песню It’s Coming Home ("Он возвращается домой" - шуточная песня о надеждах сборной Англии выиграть хоть что-то).