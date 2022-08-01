В финальном матче Евро-2022 женская сборная Англии обыграла одну из сильнейших команд мира - Германию. Женский Евро проводился в 13-й раз, из которых немки побеждали восемь! И однажды брали бронзу, рассказывает Sport24.
Фото и видео ⟩ После победы в матче футболистка разделась на глазах у всего стадиона
Как отмечает издание, "матч был не самым интересным". Англия в середине второго тайма вела, однако Германия оперативно сравняла счёт. В дополнительное время Англия смогла забить. Отличилась футболистка Хлоя Келли, когда на 110-й минуте забила победный гол.
И это было не единственное, чем она запомнилась. Во второй раз спортсменка заставила обратить на себя внимание, когда сняла футболку во время празднования гола.
За такой поступок она получила жёлтую карточку, но вряд ли расстроилась.
Как отмечает издание, этот поступок (помимо победы) принёс девушке новых поклонников и подписчиков в соцсетях.
После игры победительницы устроили ещё одно шоу. Вся команда ворвалась на пресс-конференцию главного тренера и спела английскую песню It’s Coming Home ("Он возвращается домой" - шуточная песня о надеждах сборной Англии выиграть хоть что-то).
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