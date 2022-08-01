"Немного шок…": жителям присылают новые счета за газ

У нас большой дом, в нем живут три поколения и девять человек, отапливаемая площадь составляет около 250 квадратных метров. Но год назад счет был около 240 евро.

Mums liela māja trīs paaudzes un deviņi cilvēki dzīvojam, apsildāmā platība ap 250kvm. Bet pirms gada rēķins bija ap 240EUR :) — Krišs (@Rauhvargers) July 29, 2022

У меня меня новый выравненный платеж составляет 222 € вместо прежних 64 €.

Man jaunais izlīdzinātais maksājums 222€,veco 64€ vietā. — J.S.🍻 (@BarsaSilis) July 31, 2022

С января - 79 евро, с мая - 169 евро, с сентября - 290 евро.

Līdz janvārim 79 € - no maija 169 €- no septembra 290€. — Jana Saulīte (@Dejass) July 31, 2022

Для маминого дома со 118 евро до 425 евро.

Mammas mājai no 118 eiro uz 425 eiro 🤦🏼‍♀️ — Līga (@liga_orupa) August 1, 2022

Рига, квартира 64 кв. м. С 60 евро в начале года до 228 евро в сентябре. Газ. Выравненный. Хотелось бы, чтобы эти деньги не ушли в Россию.

Rīga, 64m2 dzīvoklis. No 60€ gada sākums uz 228€ ar Sep. Gāze. Izlīdzinātais. Gribētos, lai tā nauda neaiziet RU. — Toms Knostenbergs (@TomsKnostenberg) July 31, 2022

Год назад выравненный платеж был в пределах 120-150 евро. С 1 июля - 612 евро.

Pirms gada izlīdzinātais maksājums bija 120-150€ robežās. No 1.jūlija 612€. — Gundars Lipins (@Gulips) July 31, 2022