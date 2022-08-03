VDI собирается прекратить трудовые отношения с Мамыкиным

Как ранее сообщало LTV, Мамыкин параллельно с работой в VDI ведет канал Mamikins.tv на YouTube, поддерживающий дезинформацию и публикующий соответствующие интервью - например, с бывшим фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской, которую ранее за фейковые новости о Covid-19 задержала Государственная полиция.

На вопрос о том, не противоречит ли содержание канала ценностям VDI и этическому кодексу, Мамыкин ответил, что он соблюдает и будет соблюдать обязательные для него положения этического кодекса. Лусис, со своей стороны, заявил, что ему известно о канале на YouTube, но он различает Мамыкина как человека и как сотрудника.