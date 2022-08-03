Государственная инспекция труда (VDI) начала процедуру прекращения трудовых правоотношений с бывшим депутатом Европарламента Андреем Мамыкиным, выяснило агентство LETA в инспекции.
VDI собирается прекратить трудовые отношения с Мамыкиным
Как пояснила заместитель руководителя Государственной инспекции труда Андра Аузиня, 2 августа вступил в силу приговор, который удовлетворил иск Мамыкина к VDI о признании недействительным уведомления работодателя об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за вынужденный прогул. Часть решения о восстановлении исполнена, в остальной части приговор будет исполнен в срок, указанный в решении.
По словам чиновницы, суд признал увольнение необоснованным из-за формы трудового договора - была допущена неточность при определении испытательного срока. Поскольку Мамыкин не может быть принят на работу в VDI из-за структурных изменений, инициирована процедура прекращения трудовых правоотношений, отмечают в ведомстве.
Уже сообщалось, что в октябре прошлого года после вмешательства министра благосостояния Гатиса Эглитиса директор Государственной инспекции труда Ренар Лусис уволил с работы бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина, который был руководителем стратегических коммуникаций в VDI.
Как заявил тогда министр благосостояния в социальных сетях, такой шаг был необходим, поскольку деятельность Мамыкина в социальных сетях "не совместима с ценностями и базовыми принципами этики государственного управления".
Как ранее сообщало LTV, Мамыкин параллельно с работой в VDI ведет канал Mamikins.tv на YouTube, поддерживающий дезинформацию и публикующий соответствующие интервью - например, с бывшим фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской, которую ранее за фейковые новости о Covid-19 задержала Государственная полиция.
На вопрос о том, не противоречит ли содержание канала ценностям VDI и этическому кодексу, Мамыкин ответил, что он соблюдает и будет соблюдать обязательные для него положения этического кодекса. Лусис, со своей стороны, заявил, что ему известно о канале на YouTube, но он различает Мамыкина как человека и как сотрудника.
Мамыкин обжаловал увольнение в суде.
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