Умер бывший футболист сборной Латвии Андрей Рубин

Андрей Рубин - второй после Виталия Астафьева футболист по количеству матчей, проведённых за сборную Латвии. В футболке национальной команды он выходил на поле 117 раз и забил 10 голов.

За время своей карьеры футболист трижды становился чемпионом Латвии, он является двукратным обладателем Кубка Латвии, чемпионом Азербайджана и серебряным призёром чемпионата России. Карьеру футболиста Рубин завершил в 2012 году в возрасте 33 лет.

В этом году была издана автобиография Андрея Рубина - Es sēdēju tikai vienreiz. О посыле книги её главный герой выразился так: "Мой жизненный опыт, безусловно, будет увлекательным чтением для юных футболистов и их родителей, а также для каждого любителя спорта. Я пережил не только блестящие победы, но и очень мрачные периоды".

Информация о прощании с Андреем Рубиным последует отдельно.

Редакция RUS TVNET выражает соболезнования родным и близким спортсмена.