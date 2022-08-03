Исследовательский холдинг Romir опросил россиян старше 14 лет о самых влиятельных музыкантах России. Много лет первое место занимала Алла Пугачева, но в этом году она упала на четвертое место, а лидером рейтинга стал Филипп Киркоров. Об этом пишет портал muzland.ru.
Даже не в тройке - многолетнего лидера топа влиятельных музыкантов Пугачеву сместили
Даже не в тройке - многолетнего лидера топа влиятельных музыкантов Пугачеву сместили
В топ-3 так же попали Олег Газманов и Ольга Бузова.
А в десятке самых влиятельных музыкантов еще находятся: Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Андрей Макаревич.
Одним из объяснений падения Пугачевой в рейтинге называется то, что после начала войны в Украине она вместе со своим мужем Максимом Галкиным уехала из России. А Филипп Киркоров, напротив, начал гастрольный тур по стране.
Ранее композитор Раймонд Паулс рассказал, что Галкин и Пугачева погостили у него в доме. По его словам, в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
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