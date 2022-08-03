Даже не в тройке - многолетнего лидера топа влиятельных музыкантов Пугачеву сместили

В топ-3 так же попали Олег Газманов и Ольга Бузова.

А в десятке самых влиятельных музыкантов еще находятся: Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Андрей Макаревич.

Одним из объяснений падения Пугачевой в рейтинге называется то, что после начала войны в Украине она вместе со своим мужем Максимом Галкиным уехала из России. А Филипп Киркоров, напротив, начал гастрольный тур по стране.

Ранее композитор Раймонд Паулс рассказал, что Галкин и Пугачева погостили у него в доме. По его словам, в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.