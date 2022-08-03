Российский юморист Максим Галкин с женой, Аллой Пугачовой, которые сейчас находятся в Юрмале, не только посетили концерт Интарса Бусулиса и гостили у Лаймы Вайкуле, но также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Пугачева и Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. "Им здесь очень понравилось, не скрывался восторг, как у меня здесь красиво", - открыл Маэстро.
Он добавил, что в последний раз примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
Встреча прошла в сердечной атмосфере, наслаждаясь кофе. "Мы утонули в воспоминаниях о прежних временах, когда мы были знамениты," - с характерным для себя юмором рассказывает Паулс.
Уже сообщалось, что Галкин вместе с женой и детьми находится в Латвии. В августе у него было несколько выступлений в Латвии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов его концертов будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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