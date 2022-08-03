Пугачева и Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса

Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. "Им здесь очень понравилось, не скрывался восторг, как у меня здесь красиво", - открыл Маэстро.

Он добавил, что в последний раз примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.

Встреча прошла в сердечной атмосфере, наслаждаясь кофе. "Мы утонули в воспоминаниях о прежних временах, когда мы были знамениты," - с характерным для себя юмором рассказывает Паулс.

Уже сообщалось, что Галкин вместе с женой и детьми находится в Латвии. В августе у него было несколько выступлений в Латвии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов его концертов будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.