Ср, 3.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Пугачева и Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса

rus.tvnet.lv
Пугачева и Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса
Facebook OK Telegram Whatsapp
Алла Пугачева ожидает Раймонда Паулса у концертного зала "Дзинтари". 2007 год
Алла Пугачева ожидает Раймонда Паулса у концертного зала "Дзинтари". 2007 год Фото: Ieva Čīka/LETA

Российский юморист Максим Галкин с женой, Аллой Пугачовой, которые сейчас находятся в Юрмале, не только посетили концерт Интарса Бусулиса и гостили у Лаймы Вайкуле, но также посетили маэстро Раймонда Паулса.

Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. "Им здесь очень понравилось, не скрывался восторг, как у меня здесь красиво", - открыл Маэстро.

Он добавил, что в последний раз примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.

Встреча прошла в сердечной атмосфере, наслаждаясь кофе. "Мы утонули в воспоминаниях о прежних временах, когда мы были знамениты," - с характерным для себя юмором рассказывает Паулс.

Уже сообщалось, что Галкин вместе с женой и детьми находится в Латвии. В августе у него было несколько выступлений в Латвии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов его концертов будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх