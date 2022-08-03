Видео ⟩ Самые красивые голы Андрея Рубина

Сегодня, 3 августа, стало известно о внезапной смерти бывшего полузащитника сборной Латвии Андрея Рубина. Именно гол Рубина в своё время стал ключом к выходу сборной Латвии в финальный турнир "Евро-2004". В видео собраны самые красивые голы Рубина в составе как сборной, так и клубов.