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Видео ⟩ Самые красивые голы Андрея Рубина

rus.tvnet.lv
Самые красивые голы Андрея Рубина
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Андрей Рубин
Андрей Рубин Фото: Baiba Aprāne/LETA

Сегодня, 3 августа, стало известно о внезапной смерти бывшего полузащитника сборной Латвии Андрея Рубина. Именно гол Рубина в своё время стал ключом к выходу сборной Латвии в финальный турнир "Евро-2004". В видео собраны самые красивые голы Рубина в составе как сборной, так и клубов.

Андрей Рубин - второй после Виталия Астафьева футболист по количеству матчей, проведённых за сборную Латвии. В футболке национальной команды он выходил на поле 117 раз и забил 10 голов.

За время своей карьеры футболист трижды становился чемпионом Латвии, он является двукратным обладателем Кубка Латвии, чемпионом Азербайджана и серебряным призёром чемпионата России. Карьеру футболиста Рубин завершил в 2012 году в возрасте 33 лет.

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