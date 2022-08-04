Бывший латвийский футболист Андрей Рубин, неожиданно скончавшийся в возрасте 43 лет, всегда был позитивным и добрым, сказал в разговоре с TVNET его близкий друг, лучший нападающий в истории сборной Марис Верпаковскис.
Верпаковскис о Рубине: "Один из самых добрых людей, которых я знал"
Andrejs Rubins 💔🖤— Maris Verpakovskis (@Verpakovskis9) August 3, 2022
Viens no labākiem futbolistiem,ar ko ir bijis tas gods spēlēt kopā,un labākais/pozitīvākais cilvēks,ko esmu pazinis...
Lai vieglas smiltis un līdzjūtība tuvajiem 🙏
"Руба был одним из самых позитивных латвийских футболистов. Он также был моим очень близким другом в сборной, мы проводили много времени вместе - как на поле, так и за его пределами. Он был одним из самых открытых и добрых людей, которых я знал. Он всегда был с улыбкой на лице. Он был честным и остроумным", - описал Верпаковскис ушедшего из жизни футболиста.
Андрей Рубин - второй после Виталия Астафьева футболист по количеству матчей, проведённых за сборную Латвии. В футболке национальной команды он выходил на поле 117 раз и забил 10 голов.
"Он был одним из самых талантливых футболистов у нас в Латвии. Он был одним из самых выносливых - здоровье позволяло ему много играть. Думаю, он мог бы сыграть два матча подряд", - сказал Верпаковскис.
"У него была хорошая скорость и техника. Он играл на высоком уровне, но мог бы играть и на ещё более высоком уровне. У него были навыки, чтобы играть в Английской Премьер-лиге. В силу некоторых обстоятельств он не до конца осознавал свой талант", - считает футболист, забивший 29 голов в составе сборной Латвии.
В подростковом возрасте Рубин был хулиганом и попал в Рижскую центральную тюрьму, но вернулся в футбол и стал одним из лидеров сборной Латвии.
"Этого никогда нельзя была сказать. Я был в шоке, когда узнал, что он сидел в тюрьме. На него очень сильно влияла окружающая среда, он очень доверял окружающим. Думаю, поэтому он и хулиганил. Это было больше связано со средой, а не с тем, что он такой по натуре", - сказал Верпаковскис.
В этом году вышла автобиографическая книга Андрея Рубина Es sēdēju tikai vienreiz ("Я сидел только один раз"). О посыле книги её главный герой выразился так: "Мой жизненный опыт, безусловно, будет увлекательным чтением для юных футболистов и их родителей, а также для каждого любителя спорта. Я пережил не только блестящие победы, но и очень мрачные периоды".
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