Верпаковскис о Рубине: "Один из самых добрых людей, которых я знал"

В подростковом возрасте Рубин был хулиганом и попал в Рижскую центральную тюрьму, но вернулся в футбол и стал одним из лидеров сборной Латвии.

"Этого никогда нельзя была сказать. Я был в шоке, когда узнал, что он сидел в тюрьме. На него очень сильно влияла окружающая среда, он очень доверял окружающим. Думаю, поэтому он и хулиганил. Это было больше связано со средой, а не с тем, что он такой по натуре", - сказал Верпаковскис.

В этом году вышла автобиографическая книга Андрея Рубина Es sēdēju tikai vienreiz ("Я сидел только один раз"). О посыле книги её главный герой выразился так: "Мой жизненный опыт, безусловно, будет увлекательным чтением для юных футболистов и их родителей, а также для каждого любителя спорта. Я пережил не только блестящие победы, но и очень мрачные периоды".