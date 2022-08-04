Суд приговорил американскую баскетболистку к 9 годам колонии

Химкинский городской суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков за попытку ввезти в РФ гашишное масло.

Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в Шереметьево. Её обвиняют в контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом, найденного в багаже.

Во время заседания Химкинского городского суда Грайнер сообщила, что признаёт себя виновной в случившемся, сообщает "Медиазона". Она подчеркнула, что не собиралась ввозить ничего запрещённого в Россию, а сделала это случайно. Грайнер объяснила, что не знала, что картриджи для вейпа были у неё в сумке, так как собирала вещи в состоянии стресса.

На фоне суда над Грайнер власти России и США начали обсуждать обмен заключёнными. По данным CNN, США просят выдать Грайнер, а также Пола Уилана, приговорённого к 16 годам по статье о шпионаже, в обмен на бизнесмена Виктора Бута, осуждённого по обвинению в контрабанде оружия. По данным Bloomberg, Россия готова обменять только Грайнер на Бута или обменять двух человек на двух.