МИД РФ: возможен обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана

"Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон, - заявила Захарова.

О предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана накануне сообщил телеканал CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон сделал Москве предложение относительно Уилана и Грайнер.

Адвокаты осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана заявили "Интерфаксу", что им неизвестно о его возможном обмене на Бута, но они не исключают такой сценарий, пишет Русская служба BBC.

"Ярошенко же обменяли, почему их нереально? Там есть свои варианты", - сказал адвокат Владимир Жеребенков.

В апреле 2022 года россиянин Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет по обвинению в транспортировке наркотиков, был выдан России в обмен на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида.

Бывший морской пехотинец США Уилан был приговорен к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже летом 2020 года. Уилан вину не признал и называл процесс политическим.

Баскетболистку Грайнер в России обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере. Двукратную олимпийскую чемпионку, которая между сезонами играла за российский клуб, задержали в феврале в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.

Бывшего советского военного Виктора Бута осудили в США в 2011 году. Его приговорили к 25 лет годам тюрьмы по обвинению в торговле оружием.