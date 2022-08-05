За что требуют уволить Урганта и Васильева с Первого канала?

Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".

Напомним, ведущий и шоумен Иван Ургант вот уже несколько месяцев без работы. Дело в том, что у Первого канала поменялась сетка вещания. Пока не известно, вернется ли передача "Вечерний Ургант" в эфир.

Не раз уже возникали разговоры о том, что программу "Вечерний Ургант" и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия "Алые паруса", которое он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.

Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда "Друзья" в Царицыно, которое он посещает регулярно.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, это связано с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.