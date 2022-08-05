Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), в которую входят российские депутаты и сенаторы, потребовала, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, пишет "Медуза".
За что требуют уволить Урганта и Васильева с Первого канала?
Ивана Урганта и Александра Васильева парламентарии посчитали "агентами иностранного влияния". 4 августа соответствующий запрос был отправлен гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.
Об этом "Парламентской газете" сообщил секретарь группы, депутат Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду"). Он призвал разорвать трудовые отношения с телеведущими, если они публично не поддержат российских военных в Украине и мирных жителей Донбасса.
Кроме того, депутат попросил министра цифрового развития РФ Максута Шадаева взять это на свой контроль.
Кузнецов направил запрос директору Большого театра Владимиру Урину, чтобы тот разорвал трудовые отношения с режиссером Александром Молочниковым, если тот не поддержит "специальную военную операцию" в Украине. Главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой с требованием уволить Урина в случае его бездействия.
Известно, что уже формируется список деятелей культуры, которых относят к "агентам иностранного влияния" и список "чиновников и топ-менеджеров, поддерживающих агентов".
Таким образом, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и директор Большого театра Владимир Урин могут стать "пособниками". Также в списке "агентов" числится рок-группа "Би-2".
ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина. В группу входят депутаты Госдумы РФ, сенаторы и деятели культуры. Ее основная цель - "определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры".
Иван Ургант отреагировал на требование ГРАД. Телеведущий написал в своем Telegram-канале: Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.
Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений:
Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения;
Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи "русского маккартизма" предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR;
Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии "Справедливая Россия – За Правду", кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде;
Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества;
Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".
Напомним, ведущий и шоумен Иван Ургант вот уже несколько месяцев без работы. Дело в том, что у Первого канала поменялась сетка вещания. Пока не известно, вернется ли передача "Вечерний Ургант" в эфир.
Не раз уже возникали разговоры о том, что программу "Вечерний Ургант" и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия "Алые паруса", которое он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.
Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда "Друзья" в Царицыно, которое он посещает регулярно.
Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, это связано с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.
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