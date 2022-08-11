В Беларуси на аэродроме, где базируются самолеты российской армии, были слышны взрывы

"Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не меньше 8-и вспышек", - пишет "Беларускі Гаюн".

"Флагшток" также сообщает о том, что в направлении аэродрома "с 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась ударная волна, пару раз через сплошную облачность были видны световые проблески".

Утром 11 августа в Минобороны Беларуси прокомментировали сообщения о взрывах на аэродроме Зябровка.

"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", – сказано в сообщении министерства.

С начала войны в Украине стало известно об использовании российскими войсками военного аэродрома Зябровка под Гомелем. Оттуда регулярно взлетали самолеты и вертолеты, запускали ракеты в сторону Украины.

От Зябровки до территории Украины около 50 километров.

Уже сообщалось, что 9 августа, на одном из важнейших аэродромов российской авиации в оккупированном Крыму прогремели взрывы.