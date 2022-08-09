Фото ⟩ Снимки военного аэродрома в Крыму за несколько часов до взрывов

До 2014 года там располагалась украинская военно-морская база. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиаполк России, который в основном состоит из истребителей Су-30СМ и Су-3, а также бомбардировщиков Су-24М. Отсюда российская армия наносит авиаудары и обстреливает украинские города.

Журналисты опубликовали фото Planet Labs от 9 августа на 11:10, то есть примерно за четыре часа до взрывов. На них изображены склады и множество военных самолетов.

Фотографии после взрывов пока не публиковались.

Фото: "Радио Свобода"/Схемы

Фото: "Радио Свобода"/Схемы

Фото: "Радио Свобода"/Схемы

Уже сообщалось, что во вторник на базе российской военной авиации, расположенной рядом с курортным городом Саки в аннексированном Россией Крыму, произошли взрывы и возник пожар. Первый взрыв произошел около 15:20, а всего было слышно десять взрывов.

Сообщалось, что горят взлетно-посадочная полоса и склады боеприпасов российской авиабазы, расположенной в Новофедоровке.

Местные жители информируют, что большое количество машин скорой помощи выехало из Евпатории в сторону Новофедоровки. К месту происшествия также была направлена ​​медицинская авиация.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выпустил по поводу серии мощных взрывов на российской авиабазе в аннексированном Крыму короткое туманное заявление, в котором лишь обещает, что "все только начинается".

"Демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой террористов. Все только начинается", - написал советник.

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

В свою очередь, после взрывов на авиабазе в Крыму объявлен т. н. "желтый уровень террористической опасности".