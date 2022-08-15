Предприниматели без поддержки не останутся? Вопрос обсудят министры финансов и экономики

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Рейрс сообщил, что обсудит с министром экономики фискальное влияние возможной поддержки.

Министр отметил, что опыт оказания помощи населению в условиях роста цен на энергоресурсы предыдущей зимой позволяет надеяться на то, что и в предстоящем отопительном сезоне поддержка будет адекватной, но нужно обсудить и другие возможности поддержки, в том числе помощь предпринимателям.

Как сообщалось, правительство ранее утвердило ряд мер по компенсации домохозяйствам роста цен на услуги теплоснабжения и отопления. Стоимость пакета мер поддержки составит почти 442,25 млн евро.

Рейрс также отметил, что у государства по-прежнему имеются хорошие возможности заимствовать средства, так как у Латвии сохраняются хорошие кредитные рейтинги.

Министр добавил, что выполняется и бюджет, при этом не только из-за влияния инфляции, но и по другим позициям.

"Эти деньги мы не будем придерживать, что теоретически является механизмом против инфляции, а направим назад для жителей", - сказал Рейрс.

В то же время министр подчеркнул, что снижение акцизного налога и налога на добавленную стоимость как способ борьбы с ростом цен правительство не рассматривает, потому что в теории такие меры стимулируют потребление, то есть инфляцию.

В свою очередь с социальными партнерами правительство обсудит возможности снижения налогов на рабочую силу, что могло бы стать программой на ближайшие несколько лет, сообщил Рейрс.