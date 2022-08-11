В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие ряд мер по частичной компенсации роста затрат домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление.
Принято! Сейм утвердил поддержку жителям в связи с ростом цен на отопление
Изменения в закон о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы внесены, чтобы снизить негативное социально-экономическое влияние на доходы населения из-за стремительного роста цен на энергоресурсы.
Меры поддержки распространяются на такие виды отопления, как центральное отопление, отопление природным газом, электроэнергией, древесными гранулами, древесными брикетами и дровами.
Электроэнергия
Поставщики электроэнергии уже сейчас предлагают ее домохозяйствам по цене свыше 0,1 евро за киловатт-час, и, как свидетельствуют прогнозы, в отопительный сезон цены, скорее всего, продолжат расти. В связи с этим установлен потолок цен на электроэнергию - 0,16 евро за киловатт-час, при достижении которого домашним хозяйствам будет компенсироваться 50% прироста. Этот вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые используют электроэнергию для отопления и потребление составляет более 500 киловатт-часов в месяц.
Первые 500 киловатт-часов потребления домашнее хозяйство должно будет оплачивать по цене, установленной поставщиком электроэнергии, при этом будет компенсироваться расход, который превышает этот порог, но не более 2000 киловатт-часов.
При отоплении при помощи газа компенсация будет применяться при потреблении свыше 221 киловатт-часа в месяц, или 21 кубометра в месяц. С учетом того, что примерная разница между ценой природного газа в предыдущем и следующем отопительном сезоне составляет 70 евро, в следующем отопительном сезоне предусмотрена компенсация 50% прироста, то есть 35 евро за мегаватт-час, или 0,035 евро за киловатт-час, без НДС. Однако с учетом того, что регулируемый тариф для домохозяйств уже значительно возрос с 1 июля, планируется продлить применение снижения платы за потребление на период в три месяца. Таким образом, компенсация составит 0,03 евро за киловатт-час и будет выравнена на продленный период оказания поддержки - с 1 июля этого года по 30 апреля 2023 года. Поддержку планируется применять автоматически в счетах, и она охватит почти 65 тыс. домашних хозяйств.
Теплоснабжение
С 1 октября этого года до 30 апреля 2023 года также планируется поддержка для компенсации расходов на теплоснабжение. В этом случае также будет компенсироваться 50% разницы между тарифом ближайшего отопительного сезона и медианой тарифа в размере 68 евро за мегаватт-час. Поддержка будет применяться автоматически в счетах за отопление.
С учетом быстрого роста цен на древесные брикеты и гранулы и их удельного веса в отоплении домашних хозяйств установлен ценовой порог в размере 300 евро за тонну, свыше которого будет применяться компенсация. В этом случае рост расходов также планируется компенсировать в размере 50%, если стоимость превышает 300 евро, но в размере не более 100 евро за тонну.
Максимальный объем, за который можно получить поддержку, составит для одного домохозяйства 10 тонн.
Домохозяйства, которые используют для отопления древесные гранулы и брикеты, смогут подавать платежные документы в самоуправление, которое примет решение о выплате компенсации. В свою очередь государство возместит самоуправлению эти расходы.
Так как гранулы и брикеты домашние хозяйства закупают заблаговременно до начала отопительного сезона, компенсация распространяется на закупки с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Также предусмотрены меры поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова. Для дров установлен потолок цен в размере 40 евро за насыпной кубометр, свыше которого будет применяться компенсация прироста в размере 50%, но не более 15 евро за насыпной кубометр. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, для одного домохозяйства составит 35 кубометров. Так как домашние хозяйства закупают дрова заблаговременно, поддержка будет применяться за период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Поддержка по компенсации расходов будет реализована через самоуправления, которые будут консультировать население о механизмах поддержки и подаче необходимых документов. В свою очередь государство полностью компенсирует самоуправлениям расходы на компенсации.
Пособия
Для уменьшения влияния роста цен на энергоресурсы на доходы населения планируется повысить доступность жилищных пособий и ввести государственную поддержку для определенных групп жителей - пожилых людей; людей с инвалидностью; лиц, оставшихся без кормильца; а также семей, которые получают доплаты к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью.
Чтобы повысить доступность жилищных пособий для более широкого круга людей, за период с 1 сентября текущего года по 30 апреля 2023 года предлагается применять коэффициент "3" при расчете пособий для всех домохозяйств. В результате повышения коэффициента порог гарантированного минимального дохода для расчета размера жилищного пособия составит 327 евро для первого или единственного члена домашнего хозяйства и 228 евро - для остальных членов.
Также предусмотрено софинансирование для самоуправлений для выплаты жилищных пособий до мая 2023 года в размере 50% от фактических расходов.
Государственное пособие для пожилых людей, лиц с инвалидностью, лиц, оставшихся без кормильца, с 1 ноября 2022 года до 31 мая 2023 года составит:
- 30 евро в месяц - если размер пенсии, возмещения или социального пособия не превышает 300 евро (без учета центов);
- 20 евро в месяц - если их размер составляет от 301 евро до 509 евро (без центов);
- 10 евро - если их размер составляет от 510 евро до 603 евро в месяц.
Размер пособия на ребенка с инвалидностью составит 30 евро в месяц и будет предоставляться без оценки объема получаемых услуг.
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Депутаты оппозиции на заседании Сейма внесли ряд предложений об оказании большей поддержки населению в условиях роста цен на энергоресурсы, но парламентское большинство их отклонило.
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