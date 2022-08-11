Принято! Сейм утвердил поддержку жителям в связи с ростом цен на отопление

Электроэнергия

Поставщики электроэнергии уже сейчас предлагают ее домохозяйствам по цене свыше 0,1 евро за киловатт-час, и, как свидетельствуют прогнозы, в отопительный сезон цены, скорее всего, продолжат расти. В связи с этим установлен потолок цен на электроэнергию - 0,16 евро за киловатт-час , при достижении которого домашним хозяйствам будет компенсироваться 50% прироста . Этот вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые используют электроэнергию для отопления и потребление составляет более 500 киловатт-часов в месяц.

При отоплении при помощи газа компенсация будет применяться при потреблении свыше 221 киловатт-часа в месяц, или 21 кубометра в месяц. С учетом того, что примерная разница между ценой природного газа в предыдущем и следующем отопительном сезоне составляет 70 евро, в следующем отопительном сезоне предусмотрена компенсация 50% прироста, то есть 35 евро за мегаватт-час, или 0,035 евро за киловатт-час, без НДС. Однако с учетом того, что регулируемый тариф для домохозяйств уже значительно возрос с 1 июля, планируется продлить применение снижения платы за потребление на период в три месяца. Таким образом, компенсация составит 0,03 евро за киловатт-час и будет выравнена на продленный период оказания поддержки - с 1 июля этого года по 30 апреля 2023 года. Поддержку планируется применять автоматически в счетах, и она охватит почти 65 тыс. домашних хозяйств.