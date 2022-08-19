Драка с невестой и два золота Олимпиады. Кем была Бриттни Грайнер до ареста в России?

Эта история громкая ещё и потому, что Грайнер - известная баскетболистка. 31-летняя американка является чемпионкой двух олимпиад (2016, 2020), чемпионкой мира (2014, 2018), чемпионкой женской НБА (2014), чемпионкой России (2016, 2017) и победительницей Евролиги (2017).

Бриттни в спорте с раннего детства и очень рано начала выделяться своими габаритами. При рождении она весила почти 5 кг, а сейчас её рост составляет 206 см. Сначала она занималась волейболом, но затем у Грайнер возникли тёплые чувства к баскетболу. Футболки и баскетбольные шорты её приходилось заказывать по почте - в местных магазинах трудно было найти вещи подходящего размера.

Юное дарование уже в школе приметили многие журналисты, которые впервые сделали о ней сюжет в 2007 году. В студенческой лиге она также быстро стала лидером и на драфте ВНБА сезона-2012/13 года была выбрана под первым номером клубом "Финикс Меркури". В своём дебютном сезоне Грайнер стала четвёртой по результативности в своей команде.

Тогда же Бриттни попала в шорт-лист на Олимпиаду в Лондоне, но была вынуждена отказаться из-за болезни мамы - у той диагностировали волчанку.

В том же году Грайнер совершила каминг-аут, а в 2014 году объявила о помолвке с баскетболисткой Глори Джонсон.