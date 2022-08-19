Пожалуй, нет на сегодняшний день более известной баскетболистки, чем американка Бриттни Грайнер, которую 4 августа российский суд приговорил к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Кем она была до ареста?
Драка с невестой и два золота Олимпиады. Кем была Бриттни Грайнер до ареста в России?
17 февраля Грайнер прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. В аэропорту её задержали, обнаружив в её вещах электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России.
С тех пор срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грайнер неоднократно продлевался, а 4 августа Химкинский городской суд признал американку виновной и назначил ей наказание в виде 9 лет колонии общего режима. 15 августа Грайнер подала апелляцию на вынесенный приговор.
По словам спортсменки, она использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика и сослалась на то, что это распространённая в США практика. Кроме того, Грайнер не скрывала, что совершила ошибку, забыв достать злосчастный картридж.
Теперь Грайнер - одна из самых узнаваемых спортсменок мира, а её приговор комментировал даже президент США Джо Байден, назвав его "неприемлемым", а задержание спортсменки "необоснованным".
Существует мнение, что Грайнер была арестована по сфабрикованному обвинению в качестве дипломатического заложника. Некоторые СМИ утверждают, что власти России хотят обменять её на россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет за контрабанду оружия.
Эта история громкая ещё и потому, что Грайнер - известная баскетболистка. 31-летняя американка является чемпионкой двух олимпиад (2016, 2020), чемпионкой мира (2014, 2018), чемпионкой женской НБА (2014), чемпионкой России (2016, 2017) и победительницей Евролиги (2017).
Бриттни в спорте с раннего детства и очень рано начала выделяться своими габаритами. При рождении она весила почти 5 кг, а сейчас её рост составляет 206 см. Сначала она занималась волейболом, но затем у Грайнер возникли тёплые чувства к баскетболу. Футболки и баскетбольные шорты её приходилось заказывать по почте - в местных магазинах трудно было найти вещи подходящего размера.
Юное дарование уже в школе приметили многие журналисты, которые впервые сделали о ней сюжет в 2007 году. В студенческой лиге она также быстро стала лидером и на драфте ВНБА сезона-2012/13 года была выбрана под первым номером клубом "Финикс Меркури". В своём дебютном сезоне Грайнер стала четвёртой по результативности в своей команде.
Тогда же Бриттни попала в шорт-лист на Олимпиаду в Лондоне, но была вынуждена отказаться из-за болезни мамы - у той диагностировали волчанку.
В том же году Грайнер совершила каминг-аут, а в 2014 году объявила о помолвке с баскетболисткой Глори Джонсон.
Эти отношения получились крайне эмоциональными. Незадолго до свадьбы пара повздорила и конфликт завершился дракой, вызовом полиции и курсом реабилитации. На свадьбу это никак не повлияло, а через несколько месяцев Джонсов объявила о том, что забеременела двойней. Ещё какое-то время спустя Грайнер застала Джонсон за перепиской с бывшим, пара рассталась и Грайнер до сих пор обязана платить бывшей жене алименты.
В 2019 году Грайнер второй раз узаконила свои отношения, в которых находится по сей день. Её супруга Шерелл Уотсон активно даёт интервью, обращается к Байдену и всячески пытается вернуть возлюбленную на родину.
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