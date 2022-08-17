В Риге на Wondersala выступит "чертов гений" - рэпер Моргенштерн

Концерт Моргенштерна, который ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, наконец-то состоится, причем на впечатляющей сцене Wondersala в самом сердце Риги - в районе Андрейсалы.

Все ранее купленные билеты будут действительны для посещения этого концерта.

Моргенштерна называют "чертовым гением", а также "плохим парнем рэпа". Артист завоевал несколько экстравагантных титулов, таких как "Женщина года" и "Человек года 2020", но на сегодняшний день он является одним из самых успешных и популярных рэперов в России.

Рэпер Моргенштерн Фото: publicitātes

В популярности Моргенштерна можно не сомневаться - 10 миллионов поклонников на YouTube, каждое новое видео рэпера набирает десятки миллионов просмотров, каждый новый сингл занимает первые ТОП-места, и на концертах певца всегда аншлаги.

Встречайте Моргенштерна в Риге- на сцене Wondersala, ведь этот концерт станет одним из самых мощных и громких концертов в городе в этом году!

Билеты на платформе Biļešu Serviss и в кассах.