Рэпер Моргенштерн выступит на Андрейсале 24 сентября, завершив первый концертный сезон Wondersala впечатляющим шоу.
В Риге на Wondersala выступит "чертов гений" - рэпер Моргенштерн
Концерт Моргенштерна, который ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, наконец-то состоится, причем на впечатляющей сцене Wondersala в самом сердце Риги - в районе Андрейсалы.
Все ранее купленные билеты будут действительны для посещения этого концерта.
Моргенштерна называют "чертовым гением", а также "плохим парнем рэпа". Артист завоевал несколько экстравагантных титулов, таких как "Женщина года" и "Человек года 2020", но на сегодняшний день он является одним из самых успешных и популярных рэперов в России.
В популярности Моргенштерна можно не сомневаться - 10 миллионов поклонников на YouTube, каждое новое видео рэпера набирает десятки миллионов просмотров, каждый новый сингл занимает первые ТОП-места, и на концертах певца всегда аншлаги.
Встречайте Моргенштерна в Риге- на сцене Wondersala, ведь этот концерт станет одним из самых мощных и громких концертов в городе в этом году!
Билеты на платформе Biļešu Serviss и в кассах.
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