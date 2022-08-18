Новый учебный год будет организован в очном режиме, как это было до пандемии Covid-19, сообщила на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам образования в 2022/2023 учебном году, министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Новый учебный год будет организован в очном формате
Новый учебный год будет организован в очном формате
Соответствующее решение было принято Министерством образования и науки на этой неделе. При этом по-прежнему будут предусмотрены домашние тесты, чтобы при плохом самочувствии учитель или ученик могли пройти тест, а директора школ будут наделены правом принять решение о временном переходе на гибридный или дистанционный режим обучения.
Образовательные учреждения сами смогут оценивать необходимость использования масок.
В то же время Муйжниеце подчеркнула, что в случае необходимости, если появится новый вариант вируса, в секторе образования также будут введены ограничения на основе рекомендаций экспертов.
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