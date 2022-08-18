Новый учебный год будет организован в очном формате

Соответствующее решение было принято Министерством образования и науки на этой неделе. При этом по-прежнему будут предусмотрены домашние тесты, чтобы при плохом самочувствии учитель или ученик могли пройти тест, а директора школ будут наделены правом принять решение о временном переходе на гибридный или дистанционный режим обучения.