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Новый учебный год будет организован в очном формате

rus.tvnet.lv/LETA
Новый учебный год будет организован в очном формате
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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Monkey Business Images/ Shutterstock

Новый учебный год будет организован в очном режиме, как это было до пандемии Covid-19, сообщила на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам образования в 2022/2023 учебном году, министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Соответствующее решение было принято Министерством образования и науки на этой неделе. При этом по-прежнему будут предусмотрены домашние тесты, чтобы при плохом самочувствии учитель или ученик могли пройти тест, а директора школ будут наделены правом принять решение о временном переходе на гибридный или дистанционный режим обучения.

Образовательные учреждения сами смогут оценивать необходимость использования масок.

В то же время Муйжниеце подчеркнула, что в случае необходимости, если появится новый вариант вируса, в секторе образования также будут введены ограничения на основе рекомендаций экспертов.

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