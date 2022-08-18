Учебный год в школах хотят продлить до конца июня. Законопроект будет вынесен на обсуждение

Как сообщила министр, учебный год предлагается продлить до Лиго или до конца июня. Также будут продлены до двух недель весенние каникулы, зимние каникулы - до трех недель, а изменения в осенних каникулах еще планируется обсудить.

Муйжниеце подчеркнула, что продление учебного года поможет выровнять нагрузку учителей и учеников, так как сократит учебный день на один-два часа. Это позволило бы учителям лучше подготовиться к следующему рабочему дню, а детям - уделять больше времени внеклассным занятиям. Также такая система даст возможность учителям уделять больше времени тем ученикам, которые нуждаются в дополнительной помощи.

Кроме того, как указала Муйжниеце, эти изменения обеспечат больше возможностей внеклассного обучения, например, посещая музеи, сотрудничая с другими школами или проводя занятия за пределами школы.

Как сообщалось, на встрече Ассоциации учителей латышского языка и литературы и министра образования Аниты Муйжниеце было предложено обсудить идею об отказе от школьных каникул в октябре, поскольку к этому времени дети "входят в учебный ритм, мотивированы и полны энергии для учебы".