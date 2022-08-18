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Учебный год в школах хотят продлить до конца июня. Законопроект будет вынесен на обсуждение

rus.tvnet.lv/LETA
Учебный год в школах хотят продлить до конца июня. Законопроект будет вынесен на обсуждение
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Школьники 1 сентября. Иллюстративное фото
Школьники 1 сентября. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В течение октября и ноября Министерство образования и науки (МОН) подготовит и вынесет на общественное обсуждение проект закона о продлении учебного года для школьников, сообщила на пресс-конференции, посвященной текущим вопросам образования в 2022/2023 учебном году, министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Как сообщила министр, учебный год предлагается продлить до Лиго или до конца июня. Также будут продлены до двух недель весенние каникулы, зимние каникулы - до трех недель, а изменения в осенних каникулах еще планируется обсудить.

Муйжниеце подчеркнула, что продление учебного года поможет выровнять нагрузку учителей и учеников, так как сократит учебный день на один-два часа. Это позволило бы учителям лучше подготовиться к следующему рабочему дню, а детям - уделять больше времени внеклассным занятиям. Также такая система даст возможность учителям уделять больше времени тем ученикам, которые нуждаются в дополнительной помощи.

Кроме того, как указала Муйжниеце, эти изменения обеспечат больше возможностей внеклассного обучения, например, посещая музеи, сотрудничая с другими школами или проводя занятия за пределами школы.

Как сообщалось, на встрече Ассоциации учителей латышского языка и литературы и министра образования Аниты Муйжниеце было предложено обсудить идею об отказе от школьных каникул в октябре, поскольку к этому времени дети "входят в учебный ритм, мотивированы и полны энергии для учебы".

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