Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Усик во второй раз победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира
Поединок, который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия) , продлился все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 113:115, 115:113, 116:112.
Джошуа был готов лучше, чем в первом бою, но это всё равно не помогло британцу. Усик сразу же начал активно двигаться, а Джошуа выбрасывал опасные аперкоты, но редко попадал в цель.
В пятом раунде британец ударил Усика ниже пояса, рефери дал время украинцу отдышаться и предупредил Джошуа насчёт грязных приёмов.
Первая половина боя осталась полностью за украинским боксёром, а Джошуа активизировался лишь в концовке и провёл пару успешных атак, попав по корпусу и в голову Усика. В девятом раунде Усик очень много напропускал, но ему удалось выстоять на ногах. В чемпионских раундах было видно, что оба боксёра устали, но они всё равно старались отвечать ударом на удар.
После поединка боксёры обнялись и ждали судейского решения, держа в руках флаг Украины.
Вітаю з перемогою Олександра Усика, який присвятив свій тріумф нашій державі та ЗСУ! 🇺🇦👊#UsykJoshua2 #ОлександрУсик #Usyk#Ukraine #ZSU pic.twitter.com/bnDf5XjIYy— Simon Bardo (@BardoOfficiel) August 20, 2022
Таким образом, Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
Для украинского боксёра второй бой с Джошуа стал самым прибыльным в карьере - оба спортсмена разделят пополам около 80 миллионов долларов.
Теперь у 35-летнего Усика в боксе - 20 побед (13 нокаутом) и 0 поражений. Для 32-летнего Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.
Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке между боксёрами, который состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне, победу единогласным решением судей также одержал Усик (117-112, 116-112 и 115-113).
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