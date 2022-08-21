Усик во второй раз победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

Поединок, который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия) , продлился все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 113:115, 115:113, 116:112.

Джошуа был готов лучше, чем в первом бою, но это всё равно не помогло британцу. Усик сразу же начал активно двигаться, а Джошуа выбрасывал опасные аперкоты, но редко попадал в цель.

В пятом раунде британец ударил Усика ниже пояса, рефери дал время украинцу отдышаться и предупредил Джошуа насчёт грязных приёмов.

Первая половина боя осталась полностью за украинским боксёром, а Джошуа активизировался лишь в концовке и провёл пару успешных атак, попав по корпусу и в голову Усика. В девятом раунде Усик очень много напропускал, но ему удалось выстоять на ногах. В чемпионских раундах было видно, что оба боксёра устали, но они всё равно старались отвечать ударом на удар.

После поединка боксёры обнялись и ждали судейского решения, держа в руках флаг Украины.

Таким образом, Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Для украинского боксёра второй бой с Джошуа стал самым прибыльным в карьере - оба спортсмена разделят пополам около 80 миллионов долларов.

Теперь у 35-летнего Усика в боксе - 20 побед (13 нокаутом) и 0 поражений. Для 32-летнего Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке между боксёрами, который состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне, победу единогласным решением судей также одержал Усик (117-112, 116-112 и 115-113).