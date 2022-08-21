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Стало известно, где будет работать Мартин Дукурс после завершения карьеры

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Стало известно, где будет работать Мартин Дукурс после завершения карьеры
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс после завершения спортивной карьеры будет работать в сборной Великобритании, сообщает Британская федерация бобслея и скелетона (BBS).

38-летний Дукурс объявил о завершении карьеры на прошлой неделе. В течение следующего олимпийского цикла, до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, Дукурс будет работать в британской команде в качестве тренера.

Директор британской сборной по скелетону Наталия Данмэн говорит, что довольна участием Дукурса, так как услугами латыша хотели воспользоваться и другие национальные команды. Дукурс, в свою очередь, хвалит успехи британцев, которых они добились, приехав из страны, не имеющей собственного катка.

"Это означает, что у них хорошая система. У спортсменов хороший потенциал. Я вижу, что работа спланирована и структурирована. У нас есть спортсмены, у которых есть опыт - те, кто меня обогнал, а я обогнал их. У них действительно большой потенциал для достижения успеха", - цитирует Дукурса BBS.

Предыдущий сезон Дукурс завершил на седьмом месте на Олимпийских играх в Пекине. После финиша Дукурс признался, что не будет спешить с решением завершить карьеру, но сомневается, что сможет выступать ещё через четыре года на Олимпийских играх в Милане и Кортине.

За свою карьеру Дукурс дважды становился вице-чемпионом Олимпийских игр, шесть раз - чемпионом мира и 12 раз - чемпионом Европы. В соревнованиях Кубка мира Дукурс 90 раз поднимался на пьедестал и одержал 61 победу. В турнирной таблице Кубка мира Дукурс не проигрывал на протяжении 11 сезонов.

Он участвовал в пяти Олимпийских играх, завоевав серебряные медали в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Четыре года назад в Пхёнчхане он финишировал четвёртым, а в 2006 году в Турине и в этом году в Пекине был седьмым.

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