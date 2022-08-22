Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня, которые в минувшую субботу выиграли чемпионат Европы в немецком Мюнхене, вернулись в Ригу.
ФОТО ⟩ Чемпионки Европы Граудиня и Кравченока прибыли в Ригу
Чемпионки Европы Граудиня и Кравченока прибыли в Ригу
В рижском аэропорту спортсменок встретили родственники, близкие друзья и генеральный секретарь Латвийской федерации волейбола (LVF).
Напомним, в финальном матче Граудиня и Кравченока обыграли Нину Бруннер и Таню Хюберли из Швейцарии со счётом 2:1 (18:21, 21:15, 15:11).
За победу на турнире в Мюнхене латвийский дуэт заработал 800 рейтинговых очков.
Граудиня и Кравченока во второй раз завоевали золото чемпионата Европы. Впервые сильнейшими на континенте они стали в 2019 году.
Отметим, что латвийские пляжники Александр Самойлов и Янис Шмединьш дошли до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступили норвежцам Кристиану Сёруму и Андерсу Молю.
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