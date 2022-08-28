Сборная Латвии по баскетболу сыграет с Великобританией на ее поле

Игра начнется в 20:00, прямая трансляция на телеканале TV3 Sport Open.

Напомним, в первом матче сборная Латвии обыграла сборную Турции со счетом 111:85 на многолюдном стадионе "Арена Рига".

В том матче самым результативным игроком латвийской сборной стал Кристап Порзиньгис, который набрал 22 очка. 17 очков в копилку сборной Латвии принёс Давис Бертанс, а Рихард Ломажс заработал 15 очков.

Латвийская баскетбольная команда отправилась в Ньюкасл практически в том же составе, что и на матч с Турцией.

В августе сборная Латвии может рассчитывать на помощь своих игроков из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а именно Кристапа Порзиньгиса и Дависа Бертанса. Также в составе латвийской команды представлены Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс, Рихард Ломажс, Родион Куруц и другие ведущие игроки.

Готовясь к отборочным матчам чемпионата мира, на прошлой неделе Латвия обыграла Эстонию со счетом 80:69. Порзиньгис, для которого это была первая игра в сборной после четвертьфинала чемпионата Европы 2017 года, набрал 18 очков, а Родион Куруц отличился с 16 очками и провел свой самый результативный матч в составе сборной.

В группе I у Латвии четыре победы в пяти играх. У Греции и Бельгии по три победы, у Турции и Сербии - по две, а у Великобритании - одна.