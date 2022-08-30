Более 8 млн евро: государство выкупит недвижимость для развития Бикерниекской спортивной базы

Недвижимость состоит из двух земельных участков площадью 3,2253 и 14,5012 га. На обоих участках расположены здания, принадлежащие Дирекции безопасности дорожного движения.

Для покупки участков будут использованы средства из бюджетной программы на непредвиденные случаи.

Рыночная стоимость этих участков определена в размере 8 141 004 евро. Упомянутые участки принадлежат Игорю Скоку, которому за его доли планируется выплатить 3 249 415 евро, ООО Grif 28, которому планируется выплатить 3 249 415 евро, и ООО Resursi, которому планируется выплатить 1 624 708 евро. Также сумма включает в себя компенсацию за находящиеся на участках деревья в размере 17 466 евро.

Согласно данным Firmas.lv, ООО Grif 28 опосредованно принадлежит Рихарду Равису, а ООО Resursi - Андрису Путансу.

Как сообщалось, в 2018 году предприниматели Гунтис Равис (отец Рихарда Рависа), Игорь Скок и Андрис Путанс, которые упоминаются в списках латвийских миллионеров, обратились к Министерству образования и науки с предложением прекратить применение статуса национальной спортивной базы к части принадлежащей им земли возле Бикерниекской трассы. На вопрос о том, каковы планы владельцев по дальнейшему использованию указанной земли, например, планируют ли они использовать ее для коммерческой деятельности или хотят получать более высокую арендную плату, представители предпринимателей ясного ответа не дали.

В свою очередь в 2019 году правительство концептуально поддержало предложение Минсообщения выкупить за 3,55 млн евро принадлежащую частным лицам землю в спортивном комплексе, тем самым полностью переняв его в государственную собственность.